Gaffe di De Pascale sulla morte di Modena. Invia le condoglianze alla Germania

Con la stessa velocità con cui Lepore ha indetto la manifestazione a Bologna per chiedere «giustizia per Fakir» sfociata nella città messa a ferro e fuoco dai collettivi e 64 agenti feriti, il presidente della regione Emilia Romagna Michele De Pascale e la giunta regionale a guida Pd hanno diramato un comunicato stampa per esprimere cordoglio per la morte della signora uccisa a Modena dal marocchino di seconda generazione Salim el Koudri. Peccato che il cordoglio fosse rivolto alla persona sbagliata, non a Monica Esposito ma alla signora tedesca rimasta gravemente ferita nell’attentato dello scorso 16 maggio. Nel comunicato stampa inviato mercoledì ai giornali dall’email ufficiale dell’Ufficio stampa della regione si legge: «Attentato Modena. Il cordoglio del presidente De Pascale e della Giunta regionale per la morte della signora tedesca, avvenuta questa mattina. Enorme dolore e tristezza per tutta la comunità dell’Emilia-Romagna.

La nostra profonda gratitudine e riconoscenza alla famiglia, che rispettando la sua volontà ha acconsentito alla donazione degli organi: un gesto di profonda umanità e generosità, che porta in sé una luce di speranza. Una terribile notizia, che ci riempie di tristezza. Tutta l’Emilia-Romagna si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia in questo momento di profondo dolore» continua il comunicato in cui si aggiunge «è il cordoglio espresso dal presidente della Regione, Michele De Pascale, a nome dell’intera Giunta regionale, per la morte della donna tedesca di 55 anni investita nel corso dell’attentato a Modena lo scorso 16 maggio, deceduta questa mattina». Il presidente della regione ha poi espresso «profonda gratitudine e riconoscenza anche alla famiglia della signora». Quella che potrebbe sembrare una gaffe giornalistica diventa anche un piccolo caso diplomatico perché nel comunicato si legge: «Il presidente De Pascale ha inviato una lettera di cordoglio anche all’ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Thomas Bagger». Resosi conto dell’errore, l’ufficio stampa regionale ha inviato un’altra email in cui è scomparso il riferimento alla signora tedesca (che è ancora in vita in Germania) ma colpisce come nel secondo comunicato non ci siano scuse nei suoi confronti né della famiglia. Altro aspetto sorprendente è come la notizia non sia stata ripresa e, dopo essere stata pubblicata in un primo momento da testate locali online, su alcune è stata cancellata. Tra le poche eccezioni c’è il giornale «La Pressa» di Modena che ha pubblicato un articolo intitolato «Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all’ambasciatore». Proprio ciò che è successo.