“Gli italiani devono sapere che c’è un governo che non scappa”. L’intervento di Meloni alla festa dell’Udc

Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio alla festa nazionale dell’Udc e come leader della coalizione di centrodestra che da quattro anni guida il Paese ha rimarcato che “abbiamo ancora moltissimo da fare e chiaramente le sfide che questo tempo ci sta mettendo di fronte sono particolarmente complesse, però gli italiani devono sapere che c’è un governo che rimane ogni giorno al lavoro per dare risposte, che c’è un governo che tiene la barra dritta, che c’è un governo che non ha paura, che c’è un governo che non scappa”.

Gli italiani, ha aggiunto, “devono sapere anche che lo stiamo facendo insieme, insieme a tutte le forze che da oltre 30 anni sono i pilastri del centrodestra, che del centrodestra rappresentano la sua ricchezza più grande”. E l’Udc di questa forza ha sempre fatto parte e questo Meloni lo ha sottolineato nel suo intervento, ricordando che l’Unione di centro “rappresenta una componente molto preziosa della famiglia del centrodestra”. Per questo nel suo messaggio Meloni ha voluto ringraziare, rivolgendosi alla platea, “ognuno di voi per il lavoro straordinario che fa ogni giorno sia in Parlamento sia sul territorio per rendere ancora più forte, ancora più incisiva l’azione dell’esecutivo, raccontare ai cittadini i tanti traguardi che abbiamo raggiunto insieme finora”.

Tutti i risultati e le proposte “concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l’Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita”. A differenza di quanto accade a sinistra, nel centrodestra la bussola “è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne e che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni” e si è detta convinta che “l’altra grande innovazione che stiamo regalando a questa nazione, accanto a quella della stabilità della quale si è ampiamente discusso particolarmente negli ultimi 10 giorni, sia proprio il ritorno alla coerenza. Noi sappiamo perfettamente quale sia la strada da seguire ogni giorno e quella strada è rispettare gli impegni che sono sanciti nel programma”.

Gli italiani, ha proseguito, “ci hanno detto cosa dobbiamo fare, noi lo stiamo facendo passo dopo passo, con costanza, con determinazione. È quello che abbiamo fatto fin dal primo giorno ed è esattamente quello che continueremo a fare fino all’ultimo, perché la missione che ci lega è chiara: costruire un’Italia più consapevole di se stessa, della propria forza, delle proprie potenzialità”. Tanti gli applausi per la premier, che solo una settimana fa ha radunato a Bari i sostenitori del governo per celebrare i 4 anni di governo, il record di longevità ma, soprattutto, i nuovi progetti e idee che verranno.