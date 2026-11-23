Le minacce a Giuseppe Conte sono due: «Io ci sono. Sono l’unico che può cambiare questo Paese. Ho una visione diversa». Beppe Grillo spiega meglio: «A gennaio un giudice forse dirà che il simbolo è mio, e allora me lo riprendo». Dopo tre anni Beppe torna in tivù, ospite di Che tempo che fa (sempre rosso di sera...), e dopo una partenza moscia terremota il centrosinistra. «Io con Di Battista? Gli darei una mano domattina, è mio fratello minore». Grillo di nuovo leader di partito? «Io ci sono. Se lo faccio non è per portare via dei voti al campo largo ma per dare una cosa a ragazzi di 25 anni, sono il padre nobile».

Beppe sbertuccia Conte, «il reverendo Jones»: «È indeterminato». Spara contro il nucleare: «È una presa per il culo che così le bollette calano». Grillo, in grande forma nonostante i 78 anni («ne vivrò altri 30-35»), fa di nuovo il capopopolo, intervistato dal predicatore-presentatore Fabio Fazio. «Ho una leggera depressione», dice, «non mi ricordo i nomi», tranne quello del Movimento 5Stelle che rivuole, come il simbolo, per azzoppare Jones.

La prossima udienza è fissata il 12 gennaio a Roma. Nel 2021 la corte d’Appello di Genova ha stabilito che l’unico titolare del nome e del simbolo del Movimento 5Stelle è Grillo. Lorenzo Borrè, avvocato cassazionista che ha partecipato al contenzioso, al Giornale ha già spiegato come vede la questione: «Se devo basarmi sulle sentenze precedenti e su altri elementi, che a me sembrano chiarissimi, dico che Grillo ha ottime possibilità di vincere anche questa causa e riprendersi nome e simbolo del Movimento». La sentenza del 2021 ha riguardato il procedimento avviato dall’associazione ligure del Movimento, fondata nel 2012 e che ha tre associati tra cui l’attore. Esiste un’altra associazione, del 2009, costituita da Grillo e Gianroberto Casaleggio. Una terza, nata sulla spinta dei vari contenziosi, è del 2017, fondata da Luigi Di Maio e Davide Casaleggio, con Grillo come garante. Se anche il tribunale di Roma darà ragione a Beppe, Conte ha pronto il piano b, usare Nova anziché M5s. Le prove generali le ha fatte a settembre durante la convention di Milano, chiamata così, come l’anno scorso in occasione dell’assemblea costituente quando Conte ha iniziato a trasformare in realtà i suoi desiderata tra cui l’abolizione del garante. Che però adesso vuole abolire Giuseppe Conte.

«Stiamo rappezzando un cadavere», tuona Grillo, «abbiamo una democrazia che non evolve, l’intelligenza artificiale evolve. La democrazia è fissa. Io sono per l’anocrazia, un sistema fra democrazia e autarchia, intelligenza artificiale e repubblica. Singapore e Svizzera». Parla di salari: «Quelli della ristorazione sono i più bassi d’Italia». Poi dice che Musk gli ha proposto un miliardo per finanziarlo: Grillo la cifra la spara e ride, ma che stia costruendo un rapporto con Andrea Stroppa, l’uomo di Musk in Italia, è un dato di fatto.

Beppe, il quale tace sull’indagine che riguarda il figlio, torna alle origini: «Di Maio era il più bravo. Voglio bene a queste persone, solo che ora non so dov’è Luigi, credo che viva in un bidone di petrolio». Uscendo di scena, che però si vuole riprendere, Grillo chiarisce, ce ne fosse stato bisogno: «Non sono mai andato via. A gennaio torno qui, ci saranno sorprese». Per addormentarsi Conte ha dovuto contare i miliardi bruciati col Superbonus.