Guerra allo Stabilicum, il Campo largo si affida alle toghe

Roma Il Campo largo si affida alle «toghe rosse» per lanciare il partito dell’inciucio alle elezioni politiche. La macchina dei «pareggisti» è accesa. Al volante ecco Romano Prodi. Il professore( messo in disparte da Elly Schlein) guida la rete civica che vuole affossare la legge elettorale appena varata dal Parlamento. L’obiettivo è chiaro: consegnare nelle mani delle toghe il voto degli italiani. La sinistra scopre le carte. Al Senato, la rete si è presentata ieri in sala stampa con grandi speranze per annunciare la pioggia di ricorsi: 25 istanze per cancellare lo Stabilicum sono state depositate in 25 Corti di Appello per chiedere l’illegittimità costituzionale della legge elettorale. Si parte con la prima udienza a Trento nel mese di dicembre. Si tratta di un ricorso incidentale, che dovrà poi approdare sul tavolo della Consulta. Una rete a strascico. Nel centrodestra i timori crescono. «I ricorsi vengono presentati in maniera simultanea» chiarisce in conferenza stampa Roberto Zaccaria coordinatore della Rete che raccoglie una trentina di associazioni della società civile. È una cosa senza precedenti.

La società civile raccoglie il bastoncino della staffetta a chi ha fatto opposizione parlamentare. I ricorrenti saranno oltre 300. Non c’è solo Romano Prodi nella lista dei padri nobili della sinistra. Spiccano i nomi di Pier Luigi Bersani, Massimo D’Alema e Fausto Bertinotti. Poi tanti volti della tv: da Marisa Laurito a Monica Guerritore. Parlamentari, associazioni e partiti. Il ricorso si poggia su 6 punti: dal numero di firme per presentare le liste all’indicazione del nome del candidato premier, dall’alternanza di genere per i capilista al premio di maggioranza. La sinistra batte su un punto: il nome del premier non deve essere indicato sulla scheda. Giù la maschera. Il ricorso nasconde il vero piano della sinistra: far nascere un governo nel Palazzo.

I ricorrenti hanno stilato una road map: a fine gennaio un giudice (se ne becca uno di sinistra) solleverà la questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta. A metà aprile potrebbe arrivare l’anticipazione della sentenza. È una corsa contro il tempo. Il campo largo ha dato pieno sostegno alla battaglia legale. I pareggisti provano a tirare dentro anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella: «L’ha promulgata con grande rapidità forse per agevolare i ricorsi. Non sarà questo il motivo ma è la mia speranza» - dice Zaccaria, ex presidente Rai in quota centro-sinistra. Il campo largo, alle prese con le lotte interne tra Conte e Schlein, primarie sì, primarie no, prova a calare sul tavolo tutte le carte: dal Quirinale alla magistratura. Con un solo obiettivo finale: evitare il Meloni bis.