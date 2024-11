“Hanno bisogno di altro”. Dal M5s polemizzano pure sugli alloggi degli agenti in Albania

Il centro migranti italiani nel porto di Shengjin, in Albania

È polemica sugli agenti in Albania per i centri migranti organizzati dall'Italia. A montarla è stato il Movimento 5 stelle, che ha attaccato il governo a seguito della notizia, diffusa LaPresse, secondo la quale, è stato aggiudicato " un servizio di alloggiamento in camere singole alberghiere con ristorazione e servizi connessi per la durata di dodici mesi per una spesa massima stimata in 8.897.200 Euro ". Si tratta della spesa prevista per 295 agenti di varie forze di polizia, per un totale di 80 euro al giorno.

" Apprendiamo dall'agenzia di stampa LaPresse che il governo Meloni intende spendere 9 milioni l'anno per l'accoglienza in alcuni resort degli agenti impegnati nell'operazione di propaganda in Albania. Le Forze di Polizia hanno bisogno di ben altro, ovvero di un aumento degli stipendi, di dotazioni tecniche, dell'ampliamento degli organici ", ha dichiarato Alfonso Colucci, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali, cercando di montare la polemica. Gli agenti " reclamano maggiore sicurezza e presidi di legalità, non meritano di dover pagare i docufilm del governo mentre nel contempo si tagliano loro i servizi essenziali e si impongono nuove tasse. Come M5S abbiamo sempre detto che questa operazione in Albania sarebbe stata un fallimento e un prolasso di risorse economiche ".

Dall'opposizione tentano di montare la polemica per proseguire nella leva contro il governo, usando il caso per cercare di indebolire l'esecutivo. " Ora i cittadini italiani ne hanno la prova ed è grave che questo flop sia a carico degli italiani cui si chiedono sacrifici con questa legge di bilancio tutta lacrime e sangue. Chiediamo al ministro Piantedosi di chiarire questa vicenda ", ha dichiarato Colucci. Una polemica inutile, che cerca di strumentalizzare le forze dell'ordine a sfondo politico, cosa che gli agenti hanno sempre chiesto di evitare.

Eppure, dalle opposizioni continuano a far leva su di loro. Gli agenti in Albania nei centri organizzati dall'Italia è necessario avere gli agenti. O forse le opposizioni pretendono che vengano alloggiati in ambienti non idonei?