I capigruppo "ombra": così Bonaccini organizza una nuova corrente dei moderati

Dalla guerra in Ucraina all'alleanza con il Movimento 5 Stelle, passando per la giustizia: sono tante le divisioni all'interno del Pd. L'estate militante di Elly Schlein non ha prodotto risultati significativi e la minoranza dem è in movimento. In atto una vera e propria riorganizzazione in "Energia Popolare", la corrente guidata da Stefano Bonaccini. L'obiettivo del presidente dell'Emilia-Romagna è chiara: organizzare una nuova area per riformisti e moderati. Insomma, un porto sicuro per i "non movimentisti".

Bonaccini ristruttura la corrente moderata dem

Come evidenziato da Repubblica, Bonaccini ha deciso di puntare su due coordinatori tra Camera e Senato, due capigruppo "ombra" fondamentali per strutturarsi in Parlamento. Per Palazzo Montecitorio è corsa a due tra Simona Bonafè e Piero De Luca. La prima però avrebbe rinunciato, considerata la conferma come vice-capogruppo vicaria, lasciando strada libera al figlio del presidente della Regione Campania, uno dei principali avversari di Schlein. Per Palazzo Madama, invece, il ruolo è stato affidato a Simona Malpezzi, ex capogruppo dem fino all'elezione di Schlein. La segretaria le aveva preferito Francesco Boccia, tra i primi a salire sul suo carro.

Il responsabile dell'Organizzazione

Ma non è tutto. La corrente guidata da Bonaccini, battezzata a fine luglio a Cesena, avrà anche un responsabile dell'Organizzazione. La scelta è ricaduta sul deputato emiliano Andrea De Maria. L'obiettivo del presidente dell'Emilia-Romagna è quello di radicarsi in tutta Italia, allestendo un'organizzazione di responsabili regionali chiamati a coordinare la nuova area sui territori. Se l'estate militante di Schlein ha ottenuto grande visibilità, gli incontri e le iniziative di Energia Popolare si sono tenuti sottotraccia.

L'ambizione di Bonaccini è palpabile, come dimostrato dal grande attivismo delle ultime settimane. Dai comizi alle Feste dell'Unità, sta mettendo la faccia sui principali dossier politici, quasi a rivendicare un ruolo da protagonista nell'opposizione al governo Meloni. Una delle principali differenze interne al Pd riguarda l'immigrazione: se Schlein parla pressoché esclusivamente di ong, Bonaccini accende i riflettori sul possibile rischio tendopoli.