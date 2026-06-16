I leader del Campo largo si ritrovano prima di andare al mare

Prima di andare al mare il "Campo largo" si dà appuntamento per mettere in cantiere le prossime mosse. Il lavoro da fare è tanto in vista della ripresa dell'attività politica, che in realtà non si ferma mai. Dall'autunno si aprirà la corsa verso la fine della legislatura, quindi l'attenzione di tutti - va da sé - è rivolta alle elezioni politiche. Con una foto diffusa via social Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, ritratti insieme attorno a un tavolo, comunicano i loro prossimi appuntamenti. "Al lavoro. Per cambiare l'Italia. Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto!".

Sono due mercoledì, nella seconda e terza settimana di luglio. Vedremo i temi che affronteranno e se stileranno un'agenda dei temi considerati più importanti. Patrimoniale, energie rinnovabili, alleanze internazionali, lavoro, ambiente, salute, giovani. Tra un mese vedremo cosa uscirà fuori dal cilindro dei quattro leader. E scopriremo, inoltre, se decideranno, in tempi rapidi, come scegliere il candidato premier. Perché, è inutile girarci intorno, questo è il tema più importante. Si terranno le primarie? Se sì, come saranno? Il Pd accetterà il rischio di farle "aperte", come avvenuto in passato, col rischio di perdere la leadership del Campo largo? Oppure si deciderà di non decidere e, quindi, a decidere l'eventuale candidato premier saranno gli elettori con i loro voti? A ben pensarci sarebbe la scelta meno rischiosa: chi prende più voti esprime la leadership della coalizione. Ma resta un problema, non di poco conto: in campagna elettorale il centrosinistra allargato non avrebbe un leader ben identificato e gli elettori, in questo modo, si troverebbero a dover scegliere al buio, senza sapere prima chi eventualmente salirebbe al Quirinale per ricevere il mandato di formare un governo in caso di vittoria.

Certo, c'è un'altra variabile di cui tener conto, la legge elettorale. Vedremo se e come cambierà. Da questo dipenderanno, giocoforza, diverse cose.

Alla fine della fiera i quattro leader del Campo largo che oggi hanno annunciato i loro prossimi appuntamenti di luglio, potrebbero anche doversi stringere intorno al tavolo per fare posto ai vari Renzi, Calenda e altri. A meno che non pensino di essere già a posto così, e che l'eventualità di allargare ancora il "Campo" sia troppo rischioso. Come dicevamo, dipenderà (anche) dalla legge elettorale.