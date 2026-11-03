“I trattati vietano discriminazione”. Il Pd chiama l’Ue contro il tetto agli studenti stranieri

Il decreto scuola finisce sotto la lente della Commissione europea. A sollevare il caso è il Pd, che ha presentato un’interrogazione a Bruxelles per contestare il tetto del 30 per cento agli studenti stranieri nelle classi italiane. La vicepresidente dell’esecutivo comunitario Roxana Minzatu ha fatto sapere che la Commissione “segue attentamente” gli sviluppi legislativi del provvedimento, ricordando che i trattati europei vietano qualsiasi forma di “discriminazione in base alla nazionalità”, sia “diretta” che “indiretta”. Un richiamo ai principi comunitari, dunque, in relazione alla misura voluta dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Nella risposta all’interrogazione dem, la Minzatu ha ricordato che eventuali differenze di trattamento legate alla nazionalità sono consentite dal diritto europeo soltanto “in presenza di una deroga prevista dal trattato”, per esempio per “motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica”. Eccezioni che, in ogni caso, devono essere interpretate “restrittivamente”. Nessuna valutazione definitiva, dunque, sulla legittimità del decreto italiano. La Commissione si limita a monitorare l’evoluzione della normativa, mentre il Pd insiste sui possibili profili discriminatori di una disposizione che interessa anche i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione.

Il decreto legge in questione introduce a partire dall’anno scolastico 2027/2028 un limite del 30 per cento per determinate categorie di studenti senza cittadinanza italiana nelle classi prime delle scuole elementari, medie e superiori. Nella scuola primaria il tetto riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati nel nostro Paese oppure non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia. Alle medie e alle superiori, invece, il limite interessa gli studenti stranieri che non abbiano completato positivamente almeno tre anni nel sistema scolastico italiano.

Non si tratta, quindi, di un tetto indiscriminato a tutti gli alunni stranieri. Il governo ha individuato requisiti legati alla cittadinanza e al precedente percorso scolastico, con l’obiettivo dichiarato di evitare un’eccessiva concentrazione di studenti che potrebbero incontrare difficoltà nella conoscenza dell’italiano. Un’impostazione che mira a favorire l’integrazione e migliorare la qualità dell’insegnamento. Resta proprio questo, del resto, il punto controverso: per l’esecutivo la misura risponde a esigenze educative e linguistiche, mentre per il Pd il riferimento alla cittadinanza rischia di introdurre una disparità di trattamento contraria alle regole europee.

La linea di Palazzo Chigi è stata chiarita dalla stessa Giorgia Meloni all’indomani dell’approvazione del decreto: “Strumenti di buonsenso che non dividono, ma aiutano a integrare davvero, evitando classi-ghetto e dando a tutti gli studenti le stesse opportunità”. Una posizione respinta dalle opposizioni, con Elly Schlein che ha invece definito il provvedimento “vergognoso”, accusando il governo di colpire i bambini stranieri anziché affrontare i problemi strutturali della scuola.

La questione approda adesso sul tavolo europeo. Al momento Bruxelles non ha dichiarato illegittimo il tetto del 30 per cento. Il confronto resta aperto, così come la questione che il decreto intende affrontare: garantire agli studenti stranieri gli strumenti per imparare l’italiano e partecipare pienamente alle lezioni, senza compromettere il diritto allo studio degli altri alunni. È su questo terreno - oltre che su quello giuridico - che si misureranno i risultati della riforma.