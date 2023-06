I tweet di Rula Jebreal, la vice sindaco delle okkupazioni, i fascismi di Repubblica: ecco il Podio dei peggiori

Che settimana! Per raccontarla servirebbero almeno due o tre podi. Come tenere fuori dai peggiori della settimana personaggi del calibro di Luciana Littizzetto, la martire Rai appena approdata in Mediaset, o di Beppe Grillo, il comico in passamontagna che incita la rivolta delle brigate di cittadinanza? E che dire della fitta schiera di livorosi che, dieci giorni dopo la morte di Silvio Berlusconi, continuano a fare becero sciacallaggio? Dai grillini, che hanno negato la diretta tv della commemorazione alla Camera, alla capogruppo dem Chiara Braga coi suoi irritanti distinguo. Per non parlare di Oliviero Toscani che ha usato il palcoscenico di un'iniziativa benefica a Scampia per gettare palate di fango sull'ex premier. Gli anti Cav da soli meriterebbero un'altra edizione speciale del Podio, ma visto che già lo abbiamo già fatto la scorsa settimana, abbiamo deciso di concentrarci su altri figure. Visto che, in quanto a bassezze, ci hanno regalato diverse perle...

Al terzo posto c'è Rula Jebreal, l'irreprensibile fustigatrice delle destre. Giorni fa, su Twitter, ha dipinto Nicola Porro come "un propagandista di estrema destra" , "famoso per i suoi feroci attacchi contro chiunque critichi Meloni e per aver ospitato teorie del complotto anti vax e pro Putin" . Lo ammettiamo. Quando lo abbiamo letto, abbiamo pensato: "È un fake! Non può aver scritto una boiata del genere!". E, invece, è tutto vero. Non ha digerito l'intervista a Elon Musk che, unico in Italia, il nostro vice direttore ha fatto per Quarta Repubblica, la sua trasmissione. Impossibile commentare un tweet del genere. Ha proprio ragione Porro: più che una querela, per tante falsità Jebreal meriterebbe soltanto un buon analista!

E veniamo alla seconda posizione dove troviamo Emily Clancy. Nome nuovo per gli amici del Podio. È un'italo canadese, da un po' di tempo a questa parte vice sindaco di Bologna. Non solo ha attaccato le agenzie immobiliari definendole degli "squali" ma ha addirittura affermato di aver "visto valore" nelle occupazione abusive degli immobili. "Poi - ha ammesso al sito BolognaToday - da amministratrice, ho vissuto la difficoltà, per esempio, di case popolari che venivano occupate. Magari mentre tu le stavi ristrutturando per assegnarle a famiglie che aspettavano in graduatoria - ha continuato - quella delle occupazioni è una pratica sfidante per le amministrazioni e si sta ragionando su come cogliere il valore di alcune, dando loro riconoscimento come credo sia già successo per diverse esperienze in città" . Non c'è che dire: la fotocopia di Elly Schlein, prototipo della nuova donna democratica, transfemminista ed ecosocialista. Un vero disastro, insomma.