Il consigliere di Elly e il collettivo rosso sanzionato dagli Usa

La notizia è di quelle da far balzare sulla sedia. Uno degli ideatori dell’app Immuni e del Green Pass in Italia è tra i fondatori dell’associazione che raccoglie le donazioni di Autistici/Inventati, l’organizzazione designata come terrorista dal Dipartimento di Stato americano.

Il suo nome è Paolo De Rosa e dal 2017 al 2022 è stato responsabile del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio nei governi Gentiloni, Conte e Draghi. Durante il suo incarico si è occupato dei principali progetti digitali dello Stato tra cui l’app Immuni, il Green pass, oltre alla strategia Cloud Italia e il Polo strategico nazionale. Oggi De Rosa svolge un incarico altrettanto importante come funzionario della Commissione europea e nel 2023 è stato designato membro del Gruppo di lavoro sulle politiche digitali e l’innovazione del Partito Democratico presentato a Roma dalla Segretaria Elly Schlein.

Secondo il Dipartimento di Stato americano Autistici/inventati è «un gruppo estremista con sede in Italia che costruisce e gestisce l’infrastruttura digitale per cellule violente di Antifa e altri militanti di estrema sinistra in tutto il mondo. Il gruppo di hacker radicali e sviluppatori tecnologici di A/I fornisce una gamma completa di servizi a gruppi marxisti, anarchici e di estrema sinistra negli Stati Uniti, in Europa e altrove». Sul sito di Autistici/inventati nella sezione donazioni è indicato l’Iban dell’Associazione AI ODV tra i cui fondatori compare proprio Paolo De Rosa.

La parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli ha annunciato che presenterà alla Camera un’interrogazione chiedendo «chiarezza e trasparenza massima» sul ruolo di De Rosa: «Come si concilierebbero queste esperienze con l’attività con un’organizzazione così pericolosa da essere messa al bando come il collettivo autistici/inventati? E, poi, perché un funzionario che avrebbe rapporti con la sinistra italiana si occuperebbe di una associazione ritenuta dagli Usa illegale e attiva tra gli hacker di nuclei anarchici e islamisti in Italia, in Europa e nel mondo?». Al tempo stesso l’europarlamentare di Fdi Carlo Fidanza depositerà «un’interrogazione urgente alla Commissione europea per chiedere se fosse a conoscenza del ruolo di De Rosa nell’associazione fiancheggiatrice del collettivo ‘Autistici/Inventati’ e se ritenga, alla luce dei provvedimenti assunti dall’amministrazione Usa, che tale ruolo sia compatibile con il suo attuale impiego presso la Commissione stessa». Una vicenda su cui è necessario si faccia massima chiarezza.