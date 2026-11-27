“Cara presidente, ma quale femminista. Giorgia Meloni, la prima della lista”. Con questo slogan le femministe sono scese in piazza il 25 novembre in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Perché colpisce? Perché le femministe, forse inconsapevolmente o forse no, questo non sarà mai reso noto, utilizzano, al pari dei movimenti antagonisti, uno slogan che nasce durante gli Anni di Piombo. Il tutto durante una manifestazione contro la violenza sulle donne.

È quindi bene ricordare la storia di quello slogan. Era il 1978, l’Italia era piombata nel terrore dei gruppi armati e del terrore, rosso e nero. Nelle piazze si sparavano colpi veri e a Genova il sostituto procuratore era Mario Sossi, che era stato pubblico ministero nel processo contro il gruppo armato XXII Ottobre e che per questo era entrato nel mirino dei gruppi terroristici rossi, primi fra tutti le Brigate Rosse. E, infatti, la sera del 18 aprile 1974, intorno alle 20.50, mentre tornava a casa in via Forte di San Giuliano a Genova, dopo essere sceso dall’autobus della linea 42, Sossi venne prelevato da un commando delle Brigate Rosse composto da una ventina di persone, che si era organizzato con diverse auto e un furgone. L’operazione fu chiamata in codice “Operazione Girasole” e tra i principali organizzatori e carcerieri c’erano Alberto Franceschini, Margherita Cagol (Mara) e Pietro Bertolazzi. Il suo sequestro durò oltre un mese ma prima del sequestro i muri di Genova erano pieni di scritte del tipo “Sossi fascista sei il primo della lista”, “Sossi sei nero ti aspetta il cimitero” e simili, che venivano scanditi anche nelle piazze.

E risentire oggi, a distanza di quasi 50 anni, quegli stessi slogan che vengono indirizzati alla presidente del Consiglio, una donna, da parte di altre donne, è agghiacciante. Forse non capiscono la portata di quel che dicono, e per questo motivo quando vengono poste davanti alle proprie responsabilità si stupiscono delle conseguenze. Anche se, spesso, l’evidenza dimostra che chi scandisce certi slogan sa perfettamente a cosa si riferiscono e, peggio che mai, li condivide. Infatti, il clima che si respira in Italia oggi non è poi così diverso da quello che ha anticipato la stagione del terrore. Anche oggi ci sono i gruppi proletari che vorrebbero processi sommari verso il potere, verso chi intende far rispettare le leggi. E anche oggi, nei cortei, piovono minacce su ipotetiche liste in cui la premier sarebbe in cima. Tutto questo mentre si invoca il femminismo, mentre ci si riempie la bocca di slogan per le “sorelle”, che però valgono solamente quando la “sorella” la pensa nello stesso modo. Se la “sorella” ha un’idea diversa, se si discosta dal pensiero di sinistra, diventa un avversario, anzi un nemico, che va eliminato. Anche questo, purtroppo, un canovaccio già visto tante volte. “Scendere in piazza per dire no alla violenza sulle donne e poi rivolgere cori minacciosi contro Giorgia Meloni è una contraddizione difficile da ignorare.

La violenza non diventa accettabile quando è diretta contro un’avversaria politica. La coerenza si dimostra anche con i comportamenti, non soltanto con gli slogan”, ha dichiarato Ciro Maschio, deputato di Fratelli d’Italia, che ha fatto emergere il caso.