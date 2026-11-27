La scadenza è vicina. Dal 2026 la riforma Draghi sulla sanità diventerà operativa: scade la sospensiva per l’applicazione delle nuove regole sull’accreditamento e sui contratti. Ma una quarantina di associazioni delle strutture private convenzionate, che rappresentano imprenditori, medici, infermieri, case di cura, laboratori di analisi sono sul piede di guerra da settimane per chiedere di fermarla: «Paradossalmente siamo noi privati a difendere il servizio sanitario pubblico». Ieri i rappresentanti di imprese ed enti del terzo settore della sanità e del sociosanitario si sono riuniti per spiegare perché devono passare gli emendamenti della maggioranza al ddl per la concorrenza, che prevedono il rinnovo in continuità degli accordi per le strutture già contrattualizzate e selezioni pubbliche solo per quelle nuove. In sostanza, l’abolizione della riforma Draghi per quello che riguarda la sanità, ripristinando le regole di esenzione previste dalla direttiva Bolkenstein.

«Non vogliamo passare», dice Michele Vietti, presidente nazionale di Acop (rappresenta le strutture sanitarie private) «per conservatori arroccati su vecchie posizioni, non abbiamo paura della concorrenza, ma deve essere corretta. Così invece si rischia di favorire gruppi multinazionali a scapito delle pmi italiane. Un’azienda ospedaliera non è uno stabilimento balneare». Parliamo di 17 mila strutture coinvolte, di 150 milioni di prestazioni all’anno, ha precisato la moderatrice Margherita de Bac.

Mimmo Arena, dell’Aris (settore religioso no profit), spiega: «Se scadrà la sospensiva le regioni dovranno fare le gare d’appalto basate sulla quantità di prestazioni, non sulla qualità e non ci saranno criteri unitari». Maristella Giorlandino, presidente dell’Uap (laboratori d’analisi convenzionati), lancia l’allarme sulla «grande instabilità che pesa sugli imprenditori, che chiedono solo qualità del servizio e non un sistema che vorrebbe introdurre questa norma che non era compresa inizialmente nella Bolkenstein». Francesco Ruggeri, presidente del comparto sanitario di Confindustria Sicilia è categorico: «Diciamo sì all’approvazione degli emendamenti della maggioranza per la modifica della legge sulla concorrenza applicata in sanità. Non vogliamo la svendita delle imprese e le gare non danno certezze, così si abbassano gli investimenti e la qualità». Domenico Musumeci, presidente della sezione servizi sanitari di Confindustria Catania, è preoccupato: «Le regioni si stanno già organizzando per rivedere le regole d’accreditamento». E Giulia Cappadona, vicepresidente nazionale di Fenascop, che riguarda le strutture psichiatriche, sottolinea quanto è importante per i pazienti la continuità delle cure.