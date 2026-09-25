Influenza, la campagna si apre con un Vax day allo stadio

Parte giovedì in Lombardia la campagna di vaccinazione antinfluenzale. COme di consueto nella prima fase della campagna la vaccinazione gratuita sarà rivolta alle categorie considerate prioritarie e maggiormente a rischio: donne in gravidanza, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, over 60, «fragili» e lavoratori per i quali la profilassi è raccomandata, tra cui operatori sanitari, forze dell’ordine e personale scolastico.

Dal 12 ottobre la campagna di vaccinazione sarà aperta e gratuita per tutta la popolazione. «La vaccinazione - ha sottolineato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso - è uno strumento importante di prevenzione e di protezione, soprattutto per le persone più fragili. Anche quest’anno la Lombardia mette in campo una rete capillare, che coinvolge medici di medicina generale, pediatri, farmacie e centri vaccinali, per rendere la vaccinazione facilmente accessibile. Per questo invitiamo i lombardi ad aderire alla campagna, a partire dalle categorie per le quali la vaccinazione è particolarmente raccomandata». «Ci attendiamo una circolazione sostenuta di virus respiratori, influenza, ma anche RSV, SARS-CoV-2 e rhinovirus, con una stima nell’ordine dei 12-14 milioni di casi complessivi nel Paese - spiega Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio -. I segnali che arrivano dall’emisfero australe, dove al momento prevale il ceppo A/H3N2, ci invitano a non abbassare la guardia: la circolazione precoce di più virus può creare una sorta di pre-stagione, mentre l’influenza vera e propria tende a diventare protagonista nel cuore dell’inverno».

A questo proposito la Regione ha organizzato per sabato 3 ottobre allo stadio di San Siro un Vax Day: dalle 9 alle 15, i cittadini dai 12 anni potranno vaccinarsi in un’area dedicata all’interno dello stadio. Attenzione la prenotrazione è obbligatoria (da oggi su PrenotaSalute).

Da giovedì saranno i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ad avviare le somministrazioni nei propri ambulatori, dal 12 ottobre la vaccinazione sarà aperta a tutta la popolazione e entreranno nella campagna anche le farmacie, per tutti gli adulti e i ragazzi dai 12 anni in su, mentre i centri vaccinali saranno disponibili dal 12 ottobre per i minorenni e dal 26 ottobre per il resto della popolazione. La campagna punta a rafforzare ulteriormente le coperture vaccinali, con particolare attenzione alla popolazione anziana. L’obiettivo indicato dal Ministero della Salute è raggiungere almeno il 75% degli over 65, mentre il 95% rappresenta il livello ottimale. Nella campagna precedente, in Lombardia sono state somministrate complessivamente 2 milioni e 270mila dosi, 1,3 milioni tra gli over 65 pari al 52% di copertura.