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Influenza, la campagna si apre con un Vax day allo stadio

Il via alla profilassi giovedì con le categorie prioritarie. Sabato 3 ottobre, al Meazza, una giornata dedicata ai cittadini. Bertolaso: “Fragili e over 65 si proteggano per evitare ospedalizzazioni”

Marta Bravi
Virus influenzale, raggiunto il picco Pregliasco: "Possibili colpi di coda"
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Parte giovedì in Lombardia la campagna di vaccinazione antinfluenzale. COme di consueto nella prima fase della campagna la vaccinazione gratuita sarà rivolta alle categorie considerate prioritarie e maggiormente a rischio: donne in gravidanza, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, over 60, «fragili» e lavoratori per i quali la profilassi è raccomandata, tra cui operatori sanitari, forze dell’ordine e personale scolastico.

Dal 12 ottobre la campagna di vaccinazione sarà aperta e gratuita per tutta la popolazione. «La vaccinazione - ha sottolineato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso - è uno strumento importante di prevenzione e di protezione, soprattutto per le persone più fragili. Anche quest’anno la Lombardia mette in campo una rete capillare, che coinvolge medici di medicina generale, pediatri, farmacie e centri vaccinali, per rendere la vaccinazione facilmente accessibile. Per questo invitiamo i lombardi ad aderire alla campagna, a partire dalle categorie per le quali la vaccinazione è particolarmente raccomandata». «Ci attendiamo una circolazione sostenuta di virus respiratori, influenza, ma anche RSV, SARS-CoV-2 e rhinovirus, con una stima nell’ordine dei 12-14 milioni di casi complessivi nel Paese - spiega Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio -. I segnali che arrivano dall’emisfero australe, dove al momento prevale il ceppo A/H3N2, ci invitano a non abbassare la guardia: la circolazione precoce di più virus può creare una sorta di pre-stagione, mentre l’influenza vera e propria tende a diventare protagonista nel cuore dell’inverno».

A questo proposito la Regione ha organizzato per sabato 3 ottobre allo stadio di San Siro un Vax Day: dalle 9 alle 15, i cittadini dai 12 anni potranno vaccinarsi in un’area dedicata all’interno dello stadio. Attenzione la prenotrazione è obbligatoria (da oggi su PrenotaSalute).

Da giovedì saranno i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ad avviare le somministrazioni nei propri ambulatori, dal 12 ottobre la vaccinazione sarà aperta a tutta la popolazione e entreranno nella campagna anche le farmacie, per tutti gli adulti e i ragazzi dai 12 anni in su, mentre i centri vaccinali saranno disponibili dal 12 ottobre per i minorenni e dal 26 ottobre per il resto della popolazione. La campagna punta a rafforzare ulteriormente le coperture vaccinali, con particolare attenzione alla popolazione anziana. L’obiettivo indicato dal Ministero della Salute è raggiungere almeno il 75% degli over 65, mentre il 95% rappresenta il livello ottimale. Nella campagna precedente, in Lombardia sono state somministrate complessivamente 2 milioni e 270mila dosi, 1,3 milioni tra gli over 65 pari al 52% di copertura.

Regione LombardiaSanitàVaccino Antinfluenzale

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