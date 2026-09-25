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Neuropsichiatria infantile trova nuova casa

La palazzina avrà un accesso separato dedicato ai minori

Redazione
Neuropsichiatria infantile San Carlo
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Una nuova sede per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha inaugurato il servizio di neuropsichiatria dell’ospedale San Carlo di Milano dedicato alla diagnosi, alla presa in carico e all’assistenza di bambini, adolescenti e delle loro famiglie. La nuova sede della Uonpia trova casa in una palazzina esterna all’area ospedaliera, con accesso autonomo e un percorso dedicato e riunisce le attività precedentemente ospitate nelle sedi territoriali di via Remo La Valle e via Val d’Intelvi. Il servizio mantiene le funzioni di riferimento territoriale per i pazienti delle zone 6 e 7 di Milano e si occupa della diagnosi e della presa in carico dei disturbi neuropsichiatrici nella fascia di età da 0 a 18 anni.

Gli interventi riguardano i disturbi del neurosviluppo e dell’apprendimento, le problematiche psicologiche e psichiatriche più complesse e le situazioni di disabilità. La struttura rappresenta inoltre un punto di riferimento territoriale per la gestione ambulatoriale delle urgenze psichiatriche in età evolutiva, in collegamento con il Pronto Soccorso e con le strutture ospedaliere dell’Asst. L’attività della Uonpia (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) si sviluppa attraverso una rete integrata che coinvolge servizi sanitari, scuole, servizi sociali, terzo settore e strutture educative e riabilitative, con l’obiettivo di accompagnare i minori e le loro famiglie lungo l’intero percorso di cura.

«Il disagio giovanile è una priorità assoluta per Regione Lombardia e un’emergenza silenziosa che non possiamo ignorare. Abbiamo coinvolto i migliori esperti della nostra Regione, mettendo intorno allo stesso tavolo pediatri, professionisti dei Pronto soccorso, docenti e specialisti della neuropsichiatria infantile. L’obiettivo è costruire risposte operative concrete, dall’emergenza e dall’urgenza fino all’assistenza, alla tutela, al recupero e al ritorno alla normalità» commenta Simona Giroldi, direttore generale dell’Asst Santi Paolo e Carlo.

Regione LombardiaSanitàGuido Bertolaso

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