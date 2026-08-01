“La sinistra è incapace di gestire il fenomeno migratorio”

Anna Maria Greco

Senatore Maurizio Gasparri, l’assalto di una marea di migranti dal Marocco all’enclave spagnola di Ceuta che cosa dice all’Europa?

«C’è preoccupazione in Europa. La sinistra ha proposto Sánchez come modello ma questo fatto dimostra la sua incapacità totale di gestire il fenomeno. Non lo diciamo noi, ma anche altri governi europei: l’annuncio di regolarizzazione di massa dei clandestini ha contribuito a provocare l’assalto. Ora scopre le colpe della magistratura e dice che l’effetto è dovuto alla sentenza sui respingimenti della Corte suprema. Può darsi, ma resta il fatto che hanno pesato il suo annuncio demagogico e i suoi errori diplomatici nei rapporti con Marocco e Algeria. La politica arrendevole di Sánchez causa caos, decine di morti, feriti in aumento, disordini, questa è la verità. In Italia, invece, la politica degli ingressi programmati, degli accordi con i Paesi di partenza, ha dimezzato gli arrivi».

L’Italia ha deciso di sospendere l’accordo di Schengen e ha chiuso le frontiere con la Spagna. La premier Meloni ha scelto la linea dura, anche a costo di una rottura con il premier Sánchez: come finirà?

«Non romperemo con la Spagna, ma l’accordo di libera circolazione di persone e merci prevede che ogni Paese sia capace di controllare i suoi confini, che per la Spagna sono quelli dell’Europa. Precedenti sulla sospensione di Schengen ce ne sono. Il premier spagnolo è uno dei peggiori esponenti dei governi europei, è stato contestato dai suoi stessi cittadini. Noi condividiamo le critiche dei popolari spagnoli, che appartengono alla nostra stessa famiglia europea e speriamo che presto tornino al governo».

In Italia in questi giorni abbiamo visto gli antagonisti no Tav mettere a ferro e fuoco la Val di Susa: quanto è preoccupante per la sicurezza questo segnale?

«Molto. Alcuni propongono nuove norme, ma ci sono già leggi per stroncare quello che gli stessi pm descrivono come un attacco terroristico, organizzato, paramilitare, internazionale. Questo esercito del male ha le sue gerarchie, le divise nere, le mappe degli obiettivi, mortai per scagliare ordigni incendiari».

Che altro serve?

«Non ci sono alibi, ma la sinistra ha un atteggiamento equivoco. E alcuni fiancheggiatori di Askatasuna siedono in parlamento».

Sulla legittima difesa è stato il caso Roggero a far esplodere le polemiche: lei da che parte sta?

«Comprendo chi reagisce ad un’aggressione, soprattutto se ripetuta, ma non si può giustificare qualsiasi risposta. Bisogna valutare però lo stato d’animo che può aver portato ad un eccesso e questo deve farlo la magistratura. Fi si è dichiarata a favore della grazia ma chi deve decidere è il presidente della Repubblica».

Tra legge elettorale e intercettazioni non sono mancate tensioni nella maggioranza e in qualche retroscena della rovente riunione dei senatori azzurri di mercoledì si legge che per Giorgia Meloni Fi potrebbe cercare l’incidente.

«I retroscena sono fatti per essere infarciti di bugie. Noi siamo i fondatori del centrodestra e non cerchiamo nessun incidente. La nostra linea è chiara sulla legge elettorale, che deve dare certezza del risultato. Quanto all’indicazione del leader di governo, in realtà c’è sempre stata e ciò non toglie potere al Quirinale. Sulle preferenze è in corso un approfondimento e aspettiamo una decisione comune. Invece, sulle intercettazioni devo dire che trovo lunare il fatto che magistrati come Melillo e Lo Voi pretendano di decidere che leggi debba fare il parlamento. Siamo in prima linea nella lotta alla mafia, ma non vogliamo l’uso a strascico delle intercettazioni. E le interferenze di questi magistrati non sono conformi ai principi di Montesquieu sulla separazione dei poteri».