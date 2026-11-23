Gli scontri non sono un’improvvisa degenerazione di una manifestazione, ma il risultato di una sequenza preparata nei dettagli. È quanto emerge dai filmati del corteo del 20 novembre a Roma, visionati da fonti del Giornale: ombrelli neri per nascondere chi si travisa, carrelli carichi di oggetti da lanciare contro le forze dell’ordine e grandi striscioni utilizzati come schermo per coprire le operazioni. Una regia dietro le quinte, con ruoli e tempi scanditi da una precisa sequenza. Davanti, la piazza continua a cantare; dietro, si preparano gli scontri. E quando la violenza finisce, il sipario si richiude: i volti tornano scoperti e chi ha partecipato ai lanci si disperde tra la folla.

Il corteo arriva e si dispone: in prima fila ci sono i manifestanti a volto scoperto, impegnati a scandire slogan e cori al megafono. Più indietro si muove un gruppo vestito di nero. Alcuni partecipanti aprono ombrelli neri, creando una sorta di copertura sotto la quale altri indossando guanti, cappucci, passamontagna e sciarpe. A completare i preparativi ci sono carrelli carichi di oggetti destinati ai lanci. Nel frattempo, davanti vengono alzati due grandi striscioni. Ed è proprio questo uno degli elementi più significativi dei filmati: i teloni funzionano da schermo, impedendo di vedere ciò che accade alle loro spalle mentre vengono completati i preparativi.

La fase successiva è scandita da un segnale. Al termine dei cori, alcuni ragazzi avvisano la prima fila che tutto è pronto. I manifestanti si spostano, si apre un corridoio centrale e dal gruppo retrostante partono i lanci. Bottiglie di vetro, sampietrini, bombe carta e monopattini vengono scagliati contro gli agenti. Viene persino divelto un palo della segnaletica stradale. Poi il sipario cala nuovamente. Gli striscioni si richiudono e, dietro la copertura, via cappucci e passamontagna, per poi disperdersi tra gli altri partecipanti. Quando i teloni si riaprono, il corteo sembra aver ritrovato la sua apparente normalità. Una dinamica che richiama quella di un teatro: davanti va in scena la manifestazione, dietro si prepara lo spettacolo degli scontri. E il sipario, rappresentato dagli striscioni, si apre e si chiude per nascondere i cambi di scena.

Nei filmati c’è anche un episodio che racconta un’altra faccia della manifestazione. Due studenti decidono di mettersi davanti agli altri per prendere le distanze dai lanci e fermare le violenze. Una scelta che provoca reazioni ostili, insulti e contestazioni da parte di alcuni manifestanti. Anche durante le successive interviste, alcuni fischiano per impedire ai ragazzi di parlare e spiegare le ragioni del loro gesto. Mentre una parte del corteo si occupa dei cori e della rappresentazione pubblica della protesta, un altro gruppo agisce alle spalle degli striscioni, preparando i travisamenti e gli oggetti da lanciare. 12 minuti che ricostruiscono le diverse fasi della manifestazione del 20 novembre, dall’arrivo dei partecipanti fino agli scontri e alla successiva dispersione di chi ha preso parte ai lanci. Con un dettaglio che torna più volte: quegli striscioni che si aprono e si chiudono, proprio come un sipario.