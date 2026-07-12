La7 e la sinistra arruolano Vannacci: dopo la Gruber, il generale va a In Onda

Roberto Vannacci rappresenta tutto ciò che c’è di più lontano dai giornalisti di La7 eppure il leader di Futuro Nazionale continua ad essere invitato dalla rete di proprietà di Urbano Cairo.

Il giochino, ormai, è fin troppo chiaro: se è impossibile unire il centrosinistra, allora dividiamo il centrodestra. E così, mentre gli esponenti del campo largo dopo il flop del comizio di Napoli valutano l’opportunità di replicare a metà luglio a Padova, La7 arruola il generale Vannacci in funzione anti-Meloni. Dopo l’ospitata a Otto e mezzo, il programma di Lilly Gruber, l’europarlamentare stasera sarà ospite anche di In Onda, la trasmissione condotta da Luca Telese e Marianna Aprile. Si tratta dell’ennesimo tentativo di dare visibilità a Vannacci nella speranza che cresca ancora nei sondaggi, rubando voti non solo alla Lega di Matteo Salvini, ma anche a Fratelli d’Italia del premier Giorgia Meloni. Un invito che arriva all’indomani del comizio di Genova, duramente contestato dalla sinistra, e dall’addio di 600 militanti calabresi che hanno stracciato la tessera di Futuro Nazionale in segno di dissenso dalle scelte dei vertici nazionali. Se Lilly Gruber ha dovuto chiedere a Vannacci se fosse fedele per renderlo simpatico ai telespettatori de La7, Telese e Aprile cosa si inventeranno?

Intanto, ll leader di Futuro Nazionale, come riporta Il Tirreno, ha dato mandato ai suoi avvocati di chiedere i danni a coloro che hanno pubblicato sui social network commenti ritenuti offensivi sotto al post Facebook dello scorso 28 marzo, giorno in cui ha inaugurato la prima sede del partito a Firenze, in piazza Tanucci. Quel giorno Vannacci pubblicò un video provocatorio in cui si faceva riprendere mentre sgranava baccelli e diceva: "Bella giornata. Oggi fave, chissà quante ne troveremo a Firenze a contestare...", alludendo al doppio significato con cui in Toscana si usa il termine fave. Un post che ha ricevuto migliaia di commenti critici e offensivi. Il team di avvocati a cui si è rivolto Vannacci ha chiesto agli haters di rimuovere il commento ritenuto offensivo e inviare una lettera di scuse al generale. Ma non solo. Si invita anche a contattare entro dieci giorni uno studio legale romano "per avviare un confronto" con l'avvocato incaricato della gestione della pratica. "La richiesta danni la facciamo solo nei casi estremi”, sostiene l'avvocato Luca Guffetti Casadei del foro di Bologna, uno dei nove messi in campo da Vannacci.

Che, poi, aggiunge: “Prima di spedire le raccomandate valutiamo il tenore del post del generale e poi, se ci rendiamo conto che il destinatario è una persona non abbiente, ci accontentiamo della rimozione del commento e della lettera di scuse"