«L’Islam politico non deve poter entrare nel nostro Paese e creare problemi e pericoli che, purtroppo, nel mondo sono sotto gli occhi di tutti». Anche il governatore Attilio Fontana spinge la mobilitazione della Lega del 12 e 13 dicembre, con i gazebo del Carroccio che saranno nelle piazze italiane per raccogliere firme per la messa al bando delle associazioni collegate ai Fratelli Musulmani e la chiusura delle moschee abusive.

Per il sindaco di Milano Beppe Sala, la scelta della data è «infelice» perché cade nell’anniversario della strage di piazza Fontana del 12 dicembre. «L’importante è che esca un messaggio forte. Non ci sono terroristi diversi dagli altri, tutti i terroristi sono da condannare» ha spiegato Fontana, che ieri, insieme all’assessora Elena Lucchini, ha partecipato alle iniziative della Regione per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Palazzo Lombardia, oltre 800 studenti si sono confrontati con gli psicologi che hanno risposto alle loro domande e hanno assistito a rappresentazioni teatrali sul tema: dalle relazioni tossiche in cui la gelosia e il controllo ossessivo sfociano in aggressioni fisiche, al consenso nei rapporti affettivi e sessuali, fino alle forme di violenza psicologica ed economica. Durante la giornata è stata anche presentata la nuova campagna della Regione realizzata con le farmacie per diffondere il «Signal for Help», il gesto che permette a chi subisce abusi o si trova in una situazione di minaccia di segnalare che ha bisogno di aiuto, senza allertare l’aggressore. «Vedere Palazzo Lombardia riempirsi di oltre 800 studenti ci dà grande speranza, perché il cambiamento culturale parte proprio dai banchi di scuola e dal rispetto reciproco tra i più giovani - ha commentato Fontana - In Lombardia il nostro impegno non è uno slogan di circostanza, ma si traduce in una rete capillare di protezione, risorse importanti e misure concrete per garantire autonomia abitativa e lavorativa a chi trova il coraggio di denunciare». Partendo dalla sensibilizzazione dei più giovani, «per far capire loro che certi valori, dai quali non si può e non si deve mai deflettere, devono essere sempre tenuti presenti perché ti accompagneranno tutta la vita». Fontana, in conclusione, si è detto anche soddisfatto dal via libera del Consiglio dei ministri al ripristino dell’elezione diretta delle Province: «Una bella notizia, noi ne parliamo da tanti anni. Le Province sono necessarie e devono tornare ad avere risorse e competenze».