Il Comune potenzia il progetto di riqualificazione del Centro Saini ed è pronto ad affiancare l’Università Statale nel nuovo percorso, grazie anche al supporto tecnico di Sport e Salute e alla gestione di Milanosport. Aperte e chiuse virgolette, firmato Palazzo Marino. Che messa così, con tanto di comunicato ufficiale, sembra la svolta, una vittoria, l’inizio di una nuova era per uno dei centri sportivi storici della città chiuso ormai dall’autunno di tre anni fa e abbandonato a un degrado quasi irreversibile. Ciò che invece racconta l’esito della Commissione congiunta Sport e Legacy olimpica è invece tutta un’altra storia come spiega il presidente della commissione e consigliere Pd Alessandro Giungi: il Saini è oggetto di un accordo tra Comune e Università Statale e avrebbe dovuto riaprire già un paio di anni fa ma in realtà non è dato di sapere quando tornerà agibile. L’Università non è in grado di garantire la ristrutturazione, ad eccezione della parte che ospiterà la Facoltà di Scienze Motorie, e quindi Comune e Coni dovranno tornare ad occuparsene e a gestirlo. Nel frattempo la piscina è ridotta in condizioni pietose, la pista d’atletica è sommersa dalle erbacce, dai tetti delle palestre ci sono infiltrazioni di acqua ed è stato denunciato anche un imponente furto di rame dai tetti. Con buona pace di tutte le società di atletica che al Saini facevano base e degli oltre 200mila atleti che lo frequentavano. C’è poco da cantar vittoria quindi. In questa vicenda perdono un po’ tutti soprattutto chi al Saini correva, nuotava e si allenava in attesa (chissà quando) di poter tornare a farlo. Ed una prova ulteriore del fallimento di una politica più attenta a «privatizzare» che non a tenere vive le strutture per permettere a tutti (non solo a chi se lo può permettere) di fare sport.