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L’avvocato di Caroccia: “Darò io ai pm le chat con Delmastro”

Il legale del proprietario della Bisteccheria d’Italia annuncia l’invio di una memoria con i messaggi: “Il Parlamento negando l’acquisizione fa un grosso danno al mio assistito”

Redazione web
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“Sto inviando in questi minuti alla Procura di Roma una memoria con tutte le chat tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro e il mio assistito con richiesta di acquisizione immediata ai fini delle indagini”. A dirlo è l’avvocato Fabrizio Gallo, legale di Mauro e Miriam Caroccia, in merito all’inchiesta sul ristorante romano Bisteccheria d’Italia.

“Dalle chat si capisce chiaramente chi è il proprietario del locale e questo è fondamentale per chiarire la posizione del mio assistito - aggiunge l’avvocato Gallo -. Il Parlamento, negando l’acquisizione, fa un grosso danno a un cittadino che non può difendersi visto che Delmastro non è indagato”.

“Nella fase dibattimentale ci sarà un conflitto tra il diritto alla difesa e il diritto all’immunità - spiega l’avvocato -. Ma la Corte Costituzionale ha già stabilito, con una sentenza del 2007, che il primo è superiore”. Per Gallo, quelle chat “hanno una rilevanza fondamentale per dimostrare l’estraneità dei miei assistiti rispetto al reato contestato e fanno risalire a chi sia il vero proprietario dell’attività”. “Non si può trasformare un’immunità parlamentare in un privilegio personale - sottolinea - e non si può consentire che una prova favorevole al reo, che coinvolge solo terzi che hanno interloquito con un parlamentare non possa essere acquisita pregiudicando altamente il cittadino indagato”.

Andrea DelmastroInchiesta

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