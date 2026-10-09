Lega contro il Lambretta: “Basta centri sociali”

L’ultima ospite d’onore è stata la paladina dei pro Pal Francesca Albanese, invitata sul palchetto sabato scorso da Gaza Freestyle e Milano In Movimento, voce del mondo antagonista milanese. Davanti al centro sociale Lambretta di via Rizzoli (e contro) manifesteranno invece domani alle ore 10 il leader della Lega Matteo Salvini e la vice Silvia Sardone, proposta dal partito come candidata sindaco del centrodestra. É ampiamente probabile che gli inquilini si faranno trovare sul posto per contestare. Al presidio parteciperanno altri esponenti leghisti e il segretario provinciale Samuele Piscina che spiega: «Serve a dire basta ai centri sociali e ai favori a loro concessi dalle giunte di sinistra. L’immobile comunale di via Rizzoli è stato assegnato dal sindaco Sala per 18 anni allo Spazio Mutuo Soccorso/Lambretta, un premio dopo cinque occupazioni abusive in 11 anni: una vergogna». Assicura che quando «il centrodestra amministrerà Milano questi privilegi finiranno. Prima le associazioni di quartiere, i cittadini perbene, mai i violenti dei centri sociali». Ricorda che «il Lambretta è stato più volte protagonista di scontri di piazza con la polizia, ad esempio nelle gravissime devastazioni al corteo pro Pal in Stazione Centrale nel settembre 2025. Il nostro obiettivo è chiaro: restituire questo immobile ai milanesi». Avviso di sfratto insomma. Ma prima la coalizione di governo deve scegliere il candidato e vincere le elezioni. Come si sa sul tavolo dei leader ci sono tre nomi politici, Sardone proposta dalla Lega, il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago da Forza Italia e Noi Moderati ha puntato sul leader Maurizio Lupi, in ribasso.

Oggi è in programma un simbolico passaggio del testimone tra Gabriele Albertini e Perego. «Sindaco di MIlano, passato e futuro» è il titolo del confronto (alle 17.45 circa) allo Spazio Antologico East End Studios di via Mecenate 84. É uno degli slot della tre giorni - «L’ottimismo della volontà» - promossa e organizzata dai gruppi parlamentari di Forza Italia. Apertura dei lavori oggi alle 15 con il deputato e coordinatore regionale Alessandro Sorte, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e del Senato Licia Ronzulli. Si alterneranno sul palco politici, sindaci ministri (oggi alle 18.15 Bernini, Casellati, Pichetto Fratin e Zangrillo), esponenti del mondo delle imprese, rettori. Domani, tra gli altri, è previsto uno speech (alle pre 12) dell’economista e direttore dell’Osservatorio conti pubblici italiani della Cattolica Carlo Cottarelli, alle 16.30 le conclusioni della giornata sono affidate alla presidente della Consulta nazionale di Fi Letizia Moratti. Domenica alle 12 chiuderà la kermesse il segretario nazionale Antonio Tajani.