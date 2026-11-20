«Il centro è il luogo delle cose importanti. E ogni italiano lo vive così» dice al Giornale Beppe Fioroni, ex ministro, leader del Ppi e fondatore del Partito Democratico.

Carlo Calenda ha lanciato il Centro: ci sarà anche lei?

«Premetto che non mi candido e non fondo partiti: oggi sono vicepresidente dell’Istituto Toniolo di Studi Superiori. Spero che nasca una formazione di centro autonoma, che metta insieme liberal-democratici, cattolici e popolari, che sappia presentarsi con la schiena dritta».

Il Centro di Calenda è la rotta?

«Auspico che Calenda sia in grado di costruire il centro. Ma deve saper accogliere l’esperienza dei cattolici e dei popolari».

Lei ha avuto dei colloqui con il leader di Azione?

«Parlo con tutti, è sempre stato il mio modo di fare politica. E a Calenda va riconosciuto un merito raro di questi tempi, quello di metterci la faccia».

Cosa faranno gli altri centri del centrosinistra?

«Bisogna chiederlo agli altri attori».

A quanto può ambire un centro fuori dai due poli?

«Non faccio il mago. Viviamo in una democrazia senza elettori, in cui le elezioni le vince chi resta a casa. Rischiamo una democrazia in terapia intensiva. De Gasperi diceva che la Repubblica libera e popolare non nasce da uno statuto, nasce e matura nella coscienza di ciascuno. Lo spazio c’è, ed è quello di chi saprà parlare di nuovo a quella coscienza».

Lei è stato uno dei fondatori del Pd: è deluso dalla postura del Partito Democratico di Elly Schlein?

«È stato il mio più grande fallimento: gli ho dedicato dieci anni di vita. Ma sinceramente non me la prendo con Elly Schlein, che ha fatto del Pd il partito delle dieci sfumature di rosso».

Si aspettava un atteggiamento diverso da chi, come lei, proviene da una storia democristiana?

«Me la prendo con chi non ha saputo impedire questo processo. Con chi resta dentro per uno strapuntino o un seggio. Quando, da giovane, Andreotti mi propose la politica a tempo pieno, gli risposi: Prima devo sistemarmi sul piano professionale. Lo avevo promesso ai miei genitori. Il campo largo è la somma del Pd di Schlein, della sinistra massimalista di Fratoianni e Bonelli e della sinistra populista del M5S. Il mondo moderato fatica a riconoscersi in questa coalizione».

Alla fine, possiamo dire che lei favorirà l’operazione di Calenda?

«Va dato atto a Calenda di aver avuto la forza di restare fuori da questo bipolarismo muscolare. Un progetto centrista deve fondarsi su tre parole chiave: responsabilità, coraggio e umiltà. Dopo la stagione dei rottamatori, oggi bisogna aprire le porte alle nuove generazioni. Da ministro entrai senza scorta in un liceo occupato di Roma. Non portai ordini, ma ascolto: il giorno dopo la protesta rientrò da sola. I giovani amano la politica, ma sono consigliati male. Vogliono essere il lievito, non la farina che si pesa».

Si candida a fare il padre nobile di questo centro?

«Servono maestri come i buoni artigiani, che il mestiere lo insegnano con le mani. Oggi invece abbiamo una politica tutta vetrina e niente bottega, schiacciata dall’esasperazione delle leadership. Papa Leone XIV lo ha detto con una semplicità che è grandezza: la politica non si regge sui capi solitari, e nessun giovane va lasciato in panchina. A dieci anni mio padre mi portava ad ascoltare i dirigenti della Dc. Faceva il macellaio, e da lui ho imparato che un progetto vale solo se lo si costruisce insieme».