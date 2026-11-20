Il Pd s’è messo in testa l’idea meravigliosa di smantellare la famiglia. La vuole allargare a piacimento creando una poligamia amicale. Quella classica è già praticata dagli islamici a cui la sinistra ha spalancato le sedi e che insegue come nuovo bacino elettorale.

In Spagna l’idolo progressista Sánchez, ultima disperata mossa per restare in sella, promette «l’unione dell’amicizia» per equiparare confidenti veri e presunti a marito e moglie e alle coppie di fatto: tra le pensate quella di potersi prendere permessi di lavoro se il coinquilino sta male. Il concetto, esteso a diversi fronti, è quello di una mutua assistenza che però può diventare senza limiti.

E cosa fanno i dem in Italia? Lo prendono a modello, com’è successo per i migranti, e in effetti l’invasione di Ceuta ha ricordato quelle di Lampedusa quando la politica dei porti spalancati ha trasformato l’isola in un enorme centro della peggiore accoglienza. Il nuovo progetto parte da Milano, dove tra qualche mese si vota. «La proposta di Sánchez è molto carina», commenta al Giornale Pierfrancesco Majorino (in foto), candidato alle primarie del Pd e consigliere regionale in Lombardia. «Sono tutte forme positive che danno una mano alle città per rafforzare i legami paritari. Nel mio programma amministrativo ho inserito una cosa molto simile».

Come Carlotta Cossutta, candidata indipendente a Milano, nipote del leader comunista Armando e figlia di Dario, manager ed ex consigliere di Rifondazione comunista. Nel suo progetto «Milano ti Voglio» propone l’istituzione di un registro comunale dei «Legami Scelti»: l’obiettivo è quello di riconoscere l’amicizia «tra le reti affettive o di sostegno reciproco, uno strumento flessibile», spiega, «che riconosca le relazioni di sostegno reciproco, perché l’assistenza sanitaria, l’accesso al welfare e alla casa possano passare anche da amiche e amici, partner, coinquiline e coinquilini». Mancano solo gli animali domestici, che spesso sono più affidabili degli amici e delle amiche. Torniamo ai dem. Anche l’europarlamentare Brando Benifei sposa l’idea di Majorino: «Basta guardare i dati delle grandi città dove tante persone vivono da sole e potrebbero avere un rapporto di fiducia e assistenza. Penso agli studenti, che magari potrebbero beneficiare con maggiore facilità di alcuni servizi». Non pensa che così salti il concetto di famiglia o rapporto di coppia? «Assolutamente no. Queste non sono unioni sentimentali. Qui si parla di amicizia e l’idea è quella di facilitare questioni di ordine pratico: andare a ritirare una raccomandata, o l’assistenza medica».

Le accuse di patriarcato rivolte alla destra non bastano più, e d’altronde non hanno attecchito. I progressisti, per rivendicare nuovi diritti che secondo loro il governo nega, sono pronti al salto di qualità. «La segretaria», ci dice un deputato dem, «potrebbe spingere quest’idea. Sarebbe un argomento forte nella sfida a Conte». Tenteranno di andare oltre il vecchio progetto dei Dico, naufragato con la caduta del Prodi II.

Sánchez ultimamente si era già occupato di famiglia, ma della sua: la moglie è stata rinviata a giudizio per traffico di influenze e appropriazione indebita, e il fratello del premier è stato condannato in primo grado a 9 anni di interdizione dai pubblici uffici per traffico di influenze.

Elly è in sollucchero.