Un post per commemorare uno sceicco inserito nella lista delle sanzioni delle Nazioni Unite per i suoi legami con Al-Qaeda. E le dichiarazioni rilasciate pochi giorni dopo il massacro del 7 ottobre 2023, quando si rifiutò di definire Hamas un’organizzazione terroristica, parlando invece di “resistenza contro l’occupazione israeliana”. Si arricchisce di nuovi elementi il caso di Wagih Saad Hassan Hassan, l’imam di Reggio Emilia il cui nome compare nella lista egiziana dei soggetti indicati come terroristi. Dopo le rivelazioni de Il Giornale, a riaccendere i riflettori sul predicatore è l’europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint, che annuncia l’intenzione di chiedere la revoca della sua cittadinanza italiana. Al centro delle nuove contestazioni c’è quanto pubblicato sulla pagina Facebook della Comunità islamica reggiana in cui predica Hassan. Sulla pagina è infatti comparso un post che invitava a commemorare lo sceicco yemenita Abd al-Majid bin Aziz al-Zindani. Al-Zindani, morto nel 2024, era stato inserito nella lista delle sanzioni delle Nazioni Unite per il suo sostegno ad Al-Qaeda ed era noto anche per i suoi rapporti con Osama bin Laden. Ma c’è un altro episodio che non può che tornare in mente nel descrivere il pensiero che diffonde. A pochi giorni dall’attacco terroristico commesso da Hamas il 7 ottobre 2023, l’imam era stato intervistato da Telereggio. In quell’occasione, Hassan si era rifiutato di qualificare Hamas come un gruppo terroristico, preferendo parlare di “resistenza contro l’occupazione israeliana”. Non solo. Riferendosi alle notizie sulle violenze commesse durante l’attacco, aveva accusato i mezzi d’informazione di diffondere “tante bugie senza documenti”. Il caso assume anche una dimensione politica locale. La moschea della comunità reggiana è stata infatti frequentata da rappresentanti delle istituzioni e della politica cittadina, anche in occasione di iniziative pubbliche. Una circostanza sulla quale Cisint punta il dito, accusando la sinistra di utilizzare quei luoghi come occasione di visibilità e consenso elettorale: “Regge poco il castello di carta e di giustificazioni messo in piedi da Wagih Saad Hassan Hassan”, attacca l’europarlamentare. E, riferendosi al post dedicato ad al-Zindani, domanda: “È questo che Hassan predica nella sua moschea?”. La parlamentare europea annuncia quindi nuove iniziative. “Con la nostra proposta di legge questi predicatori d’odio non potranno più aprire né gestire moschee, pena il rischio di carcere ed espulsione. Intanto, per Hassan chiederemo la revoca della cittadinanza”.