L’odio che porta violenza

Non c’è soltanto la morte di un marocchino, un immigrato, che, va da sé, nella falange buonista fa .meccanicamente scattare la difesa d’ufficio, senza nemmeno stare a guardare cosa sia successo. C’è, poi, il combinato delle divise blu, un colore che in quella stessa falange richiama subito alla mente accuse di razzismo, oppressione, persecuzione. E così Abderrahim Fakir diventa il martire ideale e il suo corpo esanime sull’asfalto del Pilastro l’immagine perfetta da esibire al mondo contro la Polizia ma anche contro il governo (di destra) che la difende. È un calcolo politico preciso che però, per raccattare qualche voto in più tra i violenti dei centri sociali e le comunità straniere, rischia solo di mettere a rischio l’ordine pubblico. Tanto più se, come denunciato da Andrea Stroppa su X, a soffiare sull’odio contro le divise ci si mettono anche «profili social internazionali» che «riconducono la condotta degli agenti a un episodio di razzismo e di odio verso i non cristiani» con l’obiettivo, ovviamente non dichiarato ma sotteso, di «fomentare attacchi contro l’Italia facendo leva sui singoli o su piccoli gruppi di stranieri già presenti nel Paese, che vivono ai margini della società». Se da una parte c’è chi punta a delegittimare costantemente l’azione delle forze dell’ordine minandone la credibilità un passo alla volta; dall’altra c’è chi indica direttamente il bersaglio da colpire. «Questi processi – spiega Stroppa nel suo post – talvolta sono molto lunghi, richiedono anni e portano alla radicalizzazione di individui chiamati lupi solitari». Insomma, è la conclusione del ragionamento, «si stanno costruendo piccole bombe con cura e pazienza. Ma queste bombe, un giorno, esploderanno e verrà versato sangue innocente». E, probabilmente, nemmeno allora chi oggi muove accuse di razzismo avrà l’onestà intellettuale di ammettere che molto, a sinistra, è stato sbagliato in termini di gestione della sicurezza, contenimento dell’immigrazione e contrasto all’estremismo islamico.