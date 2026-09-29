Una nuova partecipata per dare casa al ceto medio

Il Comune crea la Società della Casa, una nuova azienda partecipata dedicata all’housing sociale. Gestirà il patrimonio pubblico da usare per l’affitto a canone calmierato per il ceto medio, in pratica lo «strumento operativo» del Piano straordinario per la casa lanciato due anni fa. La giunta ha approvato ieri le linee guida proposte dall’assessore al Bilancio Emmanuel Conte. La società sarà totalmente pubblica, «100% Comune e Mm» ha spiegato l’assessore (nella foto), farà un lavoro molto semplice: da subito lavori su alcuni immobili prevalentemente vuoti, e in questa società metteremo anche del capitale, con l’obiettivo di ristrutturare gli appartamenti e cominciare ad affittarli, a insegnanti, infermieri, impiegati». Per «raggiungere più velocemente gli obiettivi del Piano Casa ho guardato all’esperienza di Vienna» spiega. Alla società potranno essere conferiti gli immobili inclusi nelle linee del Piano casa, ad esempio quelli acquisiti vuoti da privati da destinare ad alloggi per il ceto medio. Avrà una governance dedicata. Entro ottobre sarà definita la struttura da proporre al Consiglio comunale per l’approvazione. «In questi due anni - afferma Conte - abbiamo lavorato su più fronti: le aree comunali su cui costruire, il recupero degli immobili, l’acquisto di abitazioni esistenti e gli aiuti a chi fatica a pagare l’affitto. Ora vogliamo creare una struttura capace di andare avanti, anche oltre il mandato».