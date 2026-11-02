L’ossessione rossa del Colle

È vero, c’è una parte politica armata di pallottoliere che vaga a Palazzo con l’ossessione di monitorare la prossima elezione del presidente della Repubblica. E manco si nasconde. È il centrosinistra-campolargo che, con un anticipo smisurato, cerca già di stabilire chi deve andare - o meglio non andare - al posto di Sergio Mattarella nel 2029. Sul suo successore, a sinistra, hanno mille idee creative, a cominciare da Pierluigi Bersani, forse per la noia di vederlo in tv come lo zio brontolone travestito da vecchio saggio. Ma le energie, da quelle parti, si stanno concentrando sui veti preventivi nella grande partita del Quirinale. Il bando riguarda una categoria: qualsiasi esponente riconducibile al centrodestra. E una persona: Giorgia Meloni. La stessa premier è stata quasi costretta a ribadire che il Colle non rientra nei suoi piani e che punta a un secondo mandato a Palazzo Chigi. Tanto da chiamarsi fuori, non tatticamente, anzi senza risparmiare frecciate al «razzismo culturale» dell’opposizione che reputa tutti indegni del supremo mandato. Tranne loro ovviamente.

Stupisce che proprio a sinistra, garanti a parole dell’etica e del bon ton parlamentare, il tema Quirinale venga costantemente evocato a oltre due anni dalla fine del secondo mandato di Mattarella. Hanno fretta di aprire il fuoco di sbarramento alle elezioni del 2027 sul centrodestra, non tanto per prenderne il posto, quanto per impedire maggioranze di governo chiare e, soprattutto, numeri netti per l’elezione di una capo dello Stato non di sinistra. Ancora oggi si vantano di aver tenuto lontano Silvio Berlusconi dal Colle, persino quando il Popolo della Libertà sfiorava il 40% dei consensi, tra elezioni vinte per ventimila voti e blitz mediatico-giudiziari. Oggi riprendono la rincorsa al grande obiettivo, convinti di godere di un’investitura morale superiore rispetto agli avversari. E di perpetuare un tabù diventato anacronistico.