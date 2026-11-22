Sono state numerose le svirgolate durante lo sciopero generale di venerdì, la classiche gocce fuori dal vaso che fanno rumore, e tra queste c’è senz’altro la foto pubblicata da Lara Ghiglione, ex segretaria della Cgil di La Spezia e oggi nella segreteria nazionale. La dirigente sindacale, infatti, si è fatta ritrarre accanto a una giovanissima manifestante mentre regge un cartello che reca la scritta: “Non mi metto sotto agli uomini, figurati a questo governo”. L’ultima parte della scritta è scritta a testa in giù, così come a testa in giù sono le foto di alcuni esponenti dell’esecutivo, tra cui Giorgia Meloni e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che l’ha segnalato sui suoi social.

“Mettere le foto di ministri a testa in giù è un messaggio violento, che non ha nulla a che vedere con la democrazia. A farlo è una sindacalista della Cgil”, ha scritto Valditara sul suo profilo, inserendo l’immagine. “Ero vicina a quella studentessa ma non avevo nemmeno visto le foto dei ministri, non era un mio cartello. Evidentemente non sanno cosa succede alle manifestazioni, dove ci sono sempre mille cartelli. Semmai si dovrebbero interrogare sul perché ci fossero tante ragazze e ragazzi in piazza e sulle ragioni dello sciopero, non certo sulla foto”, ha dichiarato Ghiglione, cercando in qualche mo di spostare l’attenzione dal punto fatto notare dal ministro, cercando di giustificarsi dicendo di aver effettuato una pubblicazione sul suo profilo senza aver nemmeno guardato l’immagine. Ed è questo che Valditara le contesta nella sua controreplica, evidenziando che qualunque sia stata la modalità di pubblicazione, c’è stata una mancanza.

“Le giustificazioni di Lara Ghiglione sono irricevibili. La foto la ritrae mentre regge il cartello con il presidente del Consiglio, i due vice premier, il ministro Bernini e il sottoscritto a testa in giù. Quella stessa foto è stata pubblicata sui suoi profili social. Il messaggio di violenza è inequivocabile. Dire che ignorava il contenuto del cartello è pretestuoso. Se davvero Ghiglione lo ha tenuto in mano e poi ne ha diffuso l’immagine senza nemmeno guardarla, siamo di fronte a una grave leggerezza”, ha dichiarato Valditara, aggiungendo invece che, “se lo aveva visto, la sua spiegazione è un evidente tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità. L’episodio è grave. Evitiamo di buttarla sul ridicolo. Da una dirigente nazionale della Cgil mi aspetto che condanni pubblicamente quel messaggio e chieda scusa”. Al momento non risultano ulteriori risposte.