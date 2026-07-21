L'oste di Lodi: non fu omicidio ma un eccesso nella reazione

Casaletto Lodigiano, 2017. Dei rumori sospetti nell'Osteria dei Amis svegliano il proprietario Mario Cattaneo, che sorprende dei ladri nel suo locale. Punta il fucile contro Petre Ungureanu, rumeno di 32 anni. Durante la colluttazione parte un colpo e colpisce il ladro alla schiena. Tutto per un bottino di 60 euro e poche sigarette. Cattaneo viene indagato per omicidio volontario, poi l'accusa si stabilizzò su eccesso colposo di legittima difesa: secondo la Procura, l'oste agisce in una situazione che di per sé giustifica la difesa, ma eccede i limiti consentiti. Primo grado: il fatto non sussiste, Cattaneo viene assolto.Appello: la procura chiede una condanna a tre anni definendo «deleteria» la giustizia fai-da-te,
ma viene confermata l'assoluzione. Matteo Salvini invita Cattaneo al Senato proprio nel giorno del voto sulla legge sulla legittima difesa.
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