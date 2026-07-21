Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

L'oste di Lodi: non fu omicidio ma un eccesso nella reazione

L'oste di Lodi: non fu omicidio ma un eccesso nella reazione
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Casaletto Lodigiano, 2017. Dei rumori sospetti nell'Osteria dei Amis svegliano il proprietario Mario Cattaneo, che sorprende dei ladri nel suo locale. Punta il fucile contro Petre Ungureanu, rumeno di 32 anni. Durante la colluttazione parte un colpo e colpisce il ladro alla schiena. Tutto per un bottino di 60 euro e poche sigarette. Cattaneo viene indagato per omicidio volontario, poi l'accusa si stabilizzò su eccesso colposo di legittima difesa: secondo la Procura, l'oste agisce in una situazione che di per sé giustifica la difesa, ma eccede i limiti consentiti. Primo grado: il fatto non sussiste, Cattaneo viene assolto.

Appello: la procura chiede una condanna a tre anni definendo «deleteria» la giustizia fai-da-te,

ma viene confermata l'assoluzione. Matteo Salvini invita Cattaneo al Senato proprio nel giorno del voto sulla legge sulla legittima difesa.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.

A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.

A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.

Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica