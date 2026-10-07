Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 10:00
In evidenzaAggiornato alle ore 10:00
Interni

L’ultimo delirio islamista nel giorno del 7 ottobre: nasce il tribunale coranico in Italia

Nel cuore del Veneto prende forma un organismo che si propone di risolvere controversie tra musulmani facendo riferimento non al diritto italiano, ma ai principi della Sharia

Giulia Sorrentino
Tagliate quattro cattedre di Teologia cattolica, ma è salva la nuova facoltà islamica: bufera in Germania
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

L’ultimo caso esplode proprio il 7 ottobre. Nel cuore del Veneto prende forma un organismo che si propone di risolvere controversie tra musulmani facendo riferimento non al diritto italiano, ma ai principi della Sharia. Si arriva a parlare esplicitamente di “Tribunale Sciaraitico”.

Una democrazia che, secondo le comunità islamiche italiane, dovrà quindi quindi reggersi sui dettami di Allah e non sulla costituzione italiana. Siamo davanti al tentativo di distruzione dell’ultimo baluardo della nostra democrazia che, il nome dell’islamismo imperante, vuole elevare a legge i precetti religiosi come già accaduto in Inghilterra dove si sono registrati i primi tentativi di legge coranica.

Non è certo un caso che ciò si registri nel gioco del massacro commesso per mano di Hamas che ha comportato l’uccisione di oltre 1200 israeliani.

Commenti