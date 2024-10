Conte punta al "grillicidio": nel mirino la figura del garante del M5S

Ascolta ora 00:00 00:00

"Ridurre i poteri del garante (o eliminarlo del tutto)". Giuseppe Conte intende far fuori Beppe Grillo con questa proposta che sarà discussa da 300 "saggi" estratti a sorte in un tavolo tecnico che si terrà questa settimana in vista dell'assemblea Costituente.

Nel documento reso noto dal Corriere della Sera, dove sono presenti le proposte stilate da Avventura Urbana per i tavoli tecnici, si evidenzia come "nello Statuto attuale ci siano elementi di incompatibilità" . Tra questi "il fatto che il Garante indichi i nomi dei componenti del Comitato di garanzia e che il Comitato di garanzia proponga a sua volta una rosa di tre nomi per il garante" e "il fatto che l’interpretazione dello Statuto da parte del garante non sia 'insindacabile'". Si mette, inoltre, in discussione il fatto che il Garante sia nominato a tempo indeterminato, anche se le sue condizioni possono variare nel tempo, nonostante la durata temporanea delle cariche rientra nei principi dello stato di diritto, come ha sottolineato anche il costituzionalista Michele Ainis. Ma non solo. Viene contestato anche " il fatto che il garante possa essere destituito solo dal Comitato di garanzia, che lui stesso ha nominato".

"Si tratta di un grillicidio a porte chiuse" , gridano i fedelissimi del fondatore del M5S che contestano anche l'intenzione di "semplificare le modalità di voto per modificare lo Statuto evitando l'eccessiva ripetizione delle votazioni " visto e considerato che il garante ora può richiedere la ripetizione delle votazioni. "Però quando si è previsto nel 2021 che il garante indicasse il nominativo dell'unico soggetto candidabile al ruolo di presidente (Conte) era tutto perfettamente democratico" , sottolinea l'avvocato Lorenzo Borrè, mentre l'ex ideologo M5S Paolo Becchi ha commentato così su X questa mossa: "Un modo per vincere la sua battaglia contro Grillo Conte lo ha finalmente trovato. Basta eliminare il ruolo del garante per prendere due piccioni con una fava" .

Oltre al ruolo del garante viene messo in discussione anche il simbolo.

"Sia il nome che il simbolo sono stati utilizzati con diverse varianti",

in favore di processi decisionali più collegiali e rivedere i meccanismi decisionali relativi alla selezione dei candidati".

si legge nel documento in cui si spiega che "in fase di ascolto" è stata espressa la necessità di modificare e rinnovare il nome o il simbolo del movimento. Si parla, inoltre, di "ridurre i poteri" del M5S, "