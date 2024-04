"Ci sarà una svolta...": così Contre prepara l'ennesima giravolta

Clima rovente nel mondo giallorosso, lo scandalo pugliese ha tracciato un solco nei rapporti tra Pd e M5s. I grillini hanno disertato le primarie di centrosinistra per indicare il candidato sindaco a Bari, con un acceso botta e risposto con i dem. E attenzione ai possibili sviluppi in Regione, dove i pentastellati governano con Michele Emiliano. Intervenuto a "È sempre Cartabianca", Giuseppe Conte ha annunciato una svolta clamorosa: "Giovedì mattina ci sarà mia conferenza stampa a Bari in cui annunceremo una svolta. Significa che mi consulterò con i consiglieri, faremo una riunione e poi faremo una conferenza stampa in cui chiariremo cosa si intende per questa svolta. Continuare a mettere la testa sotto al tappeto non è più possibile" .

Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibile rottura a livello regionale, con i grillini pronti a passare all'opposizione. Scenario che potrebbe complicare ulteriormente i rapporti con il Pd. Sul punto Conte ha rimarcato che non è una questione personale con Elly Schlein, sul tavolo ci sono questioni serie che sono al centro del programma dem: "Mettetevi nei nostri panni: sui territori abbiamo fatto una scelta coraggiosa valutando l'alleanza col Pd caso per caso, ma al di sotto di una certa asticella per quanto riguarda legalità e lotta al malaffare noi non possiamo scendere" .

Il clima tra (ex?) alleati è rovente, come testimoniato del resto dalla freddezza di oggi alla Camera, dove Conte e Schlein hanno partecipato al convegno sulla crisi idrica promosso dal M5s. Solo una stretta di mano – replicata a favore di fotografi – niente dichiarazioni e niente colloqui. Secondo quanto reso noto da fonti parlamentari, il tentativo di riannodare il dialogo c’è, quantomeno sulle altre sfide elettorali che attendono l’asse giallorosso. Emblematico in tal senso il vertice tra delegati Pd e M5s per le elezioni comunali a Firenze.

