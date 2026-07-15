Maggioranza battuta sulle preferenze, ma Meloni vince sui social

La bellezza delle polarizzazioni che infiammano la rete e i social media è la loro misurabilità. Tutto ciò che arriva sui feed e sulle piattaforme può essere censito, è possibile capirne in modo preciso e aritmetico la forza e la consistenza, al di là delle auto-celebrazioni. Anche l’esito del voto segreto di ieri pomeriggio alla Camera, che si è concluso con la bocciatura dell’emendamento presentato da Fratelli d’Italia con il quale si volevano introdurre le preferenze nella nuova legge elettorale, ha i suoi indicatori, sia qualitativi che quantitativi che ci restituiscono il gradimento dei follower e degli utenti.

Dopo la mancata approvazione della proposta tutti i maggiori leader hanno scelto di commentare sui loro account quanto accaduto in Parlamento, ovviamente con toni e formati diversi. In modo particolare, sono stati i diversi leader delle opposizioni a pubblicare immediatamente, per sottolineare ed enfatizzare la disfatta numerica della maggioranza e chiedere le dimissioni del presidente del Consiglio. Ma, considerato che oggi l’efficacia di un messaggio politico è anche è anche e principalmente legata alla sua capacità di generare audience, che si traduce poi anche nel coinvolgimento degli utenti e follower, allora, è possibile incolonnare i diversi post pubblicati dai leader per comprendere quale di questi ha ottenuto la quota maggiore di audience.

Così nel pallottoliere delle interazioni il post della pagina Facebook di Giuseppe Conte ha incassato oltre 55 mila reaction e quello di Elly Schlein altre 42.700. A questi due poi possiamo aggiungere le interazioni raccolte dai post di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, giusto per completare la formazione del campo largo, per un totale complessivo di 105.850 reaction. Uno sforzo congiunto che potremmo definire importante, che è stato azzerato e superato dall’audience del post, solo testo e senza alcuna immagine o video, pubblicato dalla pagina Facebook di Giorgia Meloni con un risultato di 110.200 interazioni. Quindi, a conti fatti, il solo post del presidente del Consiglio ha di fatto pareggiato l’audience dei contenuti pubblicati dai quattro leader del campo largo.

Al dato quantitativo delle interazioni, poi si associa quello dei commenti. Solo ieri, per dare qualche numero significativo, i commenti in cui i follower esprimevano il loro disappunto per l’esito del voto alla Camera, oltre 23 mila, sono stati cinque volte più numerosi dei commenti positivi. Oltre ai leader del campo largo e alla presidente del Consiglio, sull’argomento sono intervenuto con post dedicati anche Matteo Renzi, 8.

100 reaction totali e Carlo Calenda, che ha ottenuto poco più di 3.000 interazioni, ma a distinguersi è stato, questa volta su Instagram, il leader di Futuro Nazionale il cui reel ha incassato 1 milione di visualizzazioni e 60 mila like.