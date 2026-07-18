Roggero in carcere, Boldrini se la prende con Lega e FdI: "Indecente sciacallaggio"

Mario Roggero, gioielliere di 72 anni, sta vivendo un vero e proprio dramma. Tanti a manifestare solidarietà nei suoi confronti e ad augurarsi che l'uomo riceva la grazia. Ma quali che siano le ragioni e le opinioni, ieri pomeriggio Roggero si è presentato alle porte del carcere di Bollate, in risposta all'ordine di carcerazione.

In questo clima di dolore e di rabbia, poteva forse mancare il commento sferzante di certi personaggi della sinistra? "Ancora una volta, Salvini e Meloni sciacallano su un caso di cronaca per soffiare sul fuoco della questione sicurezza e per inseguire Vannacci", ha dichiarato Laura Boldrini, commentando la levata di scudi dei leader del centrodestra. La rappresentante Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo ha poi aggiunto: "La sentenza della Cassazione sulla vicenda di Mario Roggero parla chiaro: non fu legittima difesa. Ed è il caso di ricordare che è proprio in base alla legge voluta da Matteo Salvini, quella approvata a suon di 'la difesa è sempre legittima', che i giudici sono arrivati a questa conclusione in tre gradi di giudizio. Non contenti di continuare a soffiare sul fuoco della propaganda, arrivano al punto di tentare pressioni sul Capo dello Stato perché conceda la grazia a Roggero". E l'arringa prosegue: "Un'indecenza a cui il Colle ha, giustamente, subito messo un freno. La legge sulla legittima difesa è di Salvini e loro sono al governo da 4 anni senza avere risolto nulla in tema di sicurezza: invece di continuare a speculare su ogni fatto di cronaca, dovrebbero chiedere scusa alle italiane e agli italiani per non essere stati in grado di mantenere nessuna delle loro promesse".

Nella frenesia di attaccare, sembra perdersi nel nulla la vicenda dell'uomo. Un uomo che nel 2021 ha visto tre criminali dal volto coperto fare irruzioni nella sua gioielleria, immobilizzare la figlia, colpire la moglie e tentare di portare via denaro e gioielli.

Mario Roggero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per omicidio doloso plurimo e tentato omicidio. Due di quei rapinatori, infatti, sono morti. La vita di quest'uomo, che agì per difendere se stesso, la sua famiglia e la sua proprietà, è distrutta. Ma Laura Boldrini trova solo il pretesto per scagliarsi contro lo storico avversario.

Alle parole della Boldrini fa eco la piddina Chiara Braga, che si mette addirittura a parlare di "propaganda trumpiana".

"La destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria sancita da tre gradi di giudizio, in una gara di propaganda sulla sicurezza. Forse anche per archiviare le difficoltà e le divisioni emerse sulla legge elettorale", ha dichiarato, come riportato dalle agenzie di stampa.