Martelli bestemmia in diretta su Rai 3. Gelo in studio, Monteleone: “Non siamo al Grande Fratello”

Una bestemmia in diretta televisiva, l’imbarazzo del conduttore e lo stupore degli ospiti in studio. È quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata di “Filorosso”, il programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Antonino Monteleone. Protagonista dell’episodio Claudio Martelli, ex ministro della Giustizia ed esponente di primo piano del Psi ai tempi di Bettino Craxi.

L’episodio si è verificato durante un confronto tra Martelli e Antonio Di Pietro sulle stragi di mafia del 1992 e sui presunti depistaggi legati a quella stagione. Nel pieno della discussione, l’ex Guardasigilli si è lasciato sfuggire una bestemmia, pronunciata davanti alle telecamere e inevitabilmente finita in onda.

Martelli bestemmia in diretta a Filorosso, di fronte ad un incolpevole Monteleone che gestisce al meglio l'imprevisto.



Se domani gli addebiteranno pure questo fuori programma, si capirà dove finisce la sacrosanta critica al conduttore e dove comincia l'accanimento. pic.twitter.com/T01OsXcnFg — Massimo Falcioni (@falcions85) October 20, 2026

Immediata la reazione di Antonino Monteleone, che ha cercato di riportare la situazione sotto controllo non senza qualche imbarazzo. “No, no, no, qui non siamo al Grande Fratello e non verrà espulso. Facciamo rispondere Di Pietro, però... mamma mia”, ha commentato il giornalista, portandosi una mano alla fronte.

Visibilmente sorpreso anche Di Pietro, che stava cercando di riprendere la parola dopo l’imprecazione dell’ex ministro. Qualche istante di evidente disagio, prima del tentativo del conduttore di riportare il confronto sui temi al centro della trasmissione.

La scena non è passata inosservata, anzi. Il filmato della bestemmia pronunciata da Martelli è stato rapidamente pubblicato sui social, dove numerosi utenti hanno condiviso lo spezzone della trasmissione di Rai 3, facendo circolare le immagini dell’incidente televisivo.