Mastella racconta la malattia: “Ho un tumore, ora temo di morire da solo”

L’annuncio di Clemente Mastella davanti a centinaia di fedeli radunati in basilica per la festa della patrona di Benevento, la Madonna delle Grazie, ha scosso tutti. Ha colpito i fedeli che in quel momento si trovavano in chiesa e che hanno visto il loro sindaco commuoversi ma ha colpito anche il mondo politico e chiunque abbia capacità di provare quel sentimento di pietas cristiano nei confronti di chi sta affrontando una malattia e chiede una preghiera. “Ho un tumore. Ho capito di avercelo da un bel po’ di tempo, ma mi è stato diagnosticato solo di recente. Quando l’ho saputo mi è mancato il fiato”, ha detto il sindaco in un’intervista al Corriere della sera.

Quella di parlare, di rivelare la malattia, ha spiegato Mastella, “non è stata una decisione. La cerimonia prevedeva il mio intervento da sindaco. Fino a poco prima avevo parlato dello scisma, esprimendo solidarietà alla Chiesa di Roma. Poi l’arcivescovo ha parlato della solitudine dei più fragili. È stato un impulso”. Uno slancio, quello di Mastella, anche a fronte del fatto che questa è stata la sua ultima partecipazione alle commemorazioni della Santa patrona del Sannio nelle vesti di sindaco, visto che è in scadenza del suo secondo mandato da sindaco di Benevento. Nel momento in cui Mastella ha rivelato al mondo la sua malattia non ha potuto fare a meno di commuoversi, spontaneamente e la sua comunità si è stretta forte attorno a lui. “Ricordo soprattutto l’applauso. E poi le persone che hanno voluto stringermi la mano. È accaduto qualcosa di insolito”, ha spiegato nel corso dell’intervista, sottolineando che per anni è stato cercato in qualunque momento da chi aveva bisogno di aiuto, visto che tutti i cittadini hanno il suo numero.

Ma, dopo quell'annuncio, “le parti si sono invertite. Non so quante mani hanno cercato le mie. E tutti a confortarmi ricordandomi che sono sempre stato un leone”. Ora Mastella dovrà prendere una decisione: “Ho chiesto pareri, consigli. Ma alla fine dovrò essere io, che so poco di farmaci e pratiche chirurgiche, a scegliere se operarmi o insistere con la terapia medica. Da giovane ho insegnato filosofia all’università e ho sempre avuto un approccio razionale. Poi la vita irrompe e ti accorgi che la razionalità non basta”. La fede è incrollabile nel sindaco di Benevento ma in questo momento a dargli la forza c’è un sentimento molto più umano: “Guardo mia moglie Sandra, i miei figli, i miei nipoti.

E anche se hai fede, capisci che sono loro ad accendere un. Un attaccamento quasi morboso, oso confessare”. Ma Mastella ha un’unica paura, quella di “morire da solo. I ricordi non bastano. E prego anche perché questo non accada”.