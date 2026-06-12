Meloni ricorda Berlusconi: "Protagonista assoluto, il suo percorso politico continua"

"Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana". A dirlo è Giorgia Meloni nel suo ricordo sui social del Cavaliere.

"Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo, fondato su battaglie comuni, su una visione dell'Italia e sull'idea che l'amore per la libertà, il coraggio e la determinazione possano cambiare il corso delle cose", scrive ancora la premier, "Quel percorso non si è interrotto e continua ancora oggi, con la stessa determinazione, al servizio di un'Italia forte, autorevole e orgogliosa. Anche nel suo ricordo".

"Un amico fraterno, un grande leader, un maestro, un campione in tutto. C'è stato tanto da imparare da lui", ha aggiunto in un video condiviso sui social Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, in un video postato su X. "Questo era Berlusconi. Una persona per bene, sempre pronto con grande sensibilità ad aiutarti quando avevi anche momenti difficili, anche dal punto di vista personale", aggiunge il vicepremier. Nel commento che accompagna il video, Tajani afferma inoltre: "Le tue idee e i tuoi valori continueranno sempre a camminare sulle nostre gambe. Silvio, Presidente, ci manchi!"

"Nel terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, ne ricordo il ruolo da protagonista nella vita politica, economica e sportiva del nostro Paese. Berlusconi ha segnato una stagione importante della storia italiana, rimanendo nel cuore di tanti. Rivolgo oggi la mia vicinanza ai suoi familiari e un pensiero alla sua comunità politica". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

“A tre anni dalla sua scomparsa il ricordo di Silvio Berlusconi è ancora carico di affetto. Grande protagonista della vita politica e imprenditoriale, è stato per me anche un caro amico con cui ho condiviso anni di battaglie, progetti e momenti umani che custodisco con gratitudine. La sua visione, il suo coraggio e il suo amore per l’Italia continuano a lasciare un segno profondo nella memoria di chi lo ha conosciuto e nella storia della nostra Nazione”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

“A tre anni dalla sua scomparsa, il vuoto affettivo lasciato dal suo addio è colmato dalla sua visione politica, dalle sue intuizioni imprenditoriali traslate nella vita pubblica e dalle sue idee che affondano le radici nella libertà, nel riformismo e nel pensiero liberale. Tutto quello che ha rappresentato Silvio Berlusconi è, oggi, incarnato nello spirito e nella coesione del centrodestra, casa comune per chi crede nei valori dell’occidente. Ho avuto il privilegio, l’onore e l’onere di lavorare con lui per la nostra Italia e di avere il suo affetto ampiamente reciproco, per questo non posso non ricordarne la straordinaria umanità e l’altissimo senso della democrazia. Commemorare Berlusconi non deve essere solo un esercizio retorico, ma lavorare per portare avanti, giorno dopo giorno, le idee di uno straordinario uomo politico, protagonista della Seconda Repubblica: artefice di un laboratorio osservato all’estero e che oggi è un perimetro ben chiaro di principi e programmi.

Un leader che credeva nella mediazione e che la tentata e odiosa opera di demolizione di alcuni, anche per via giudiziaria, non ne scalfirà mai il ricordo”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.