Meloni smonta il video fake di Conte: "Come avete fatto visto che non ero in Parlamento?"

"Presidente Conte, mi spiega come avete fatto a montare mie espressioni sul video del suo intervento, considerato che in quel momento io ero al Quirinale e quindi non in Parlamento? Lo chiarisco solo per ricordare a tutti quanto la vostra politica si fondi su mistificazioni della realtà e fake news". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riferendosi al video postato da Giuseppe Conte, con una sintesi dell'intervento del leader del M5s alla Camera in occasione delle comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio Ue. È l'ennesima puntata e dimostrazione di come agisce il Movimento 5 Stelle. Già ieri uno dei colleghi dell'ex premiere Conte, Francesco Silvestri, si è esibito in Aula in una performance sessista attaccando la Meloni e affermando che "indossa le ginocchiere".

"Il problema è che, dopo il referendum, si è detto che la linea del Governo era di raddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di

Trump, ma lei non ha rialzato la schiena, lei ha, semplicemente, indossato delle ginocchiere per stare più comoda", l'affondo del deputato M5s, accompagnato dagli applausi dei colleghi e dalle urla di disapprovazione dell'altra parte dell'emiciclo. Una frase "vergognosa", hanno attaccato da FdI, chiedendo alla presidenza di Montecitorio di "intervenire con una istruttoria".

Meloni ha replicato di lì a poco alzando i toni: "Quello che voi non riuscite ad accettare è che una donna è arrivata dove è arrivata senza mai indossare delle ginocchiere, senza

favoritismi e senza scorciatoie. Vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio sia arrivata dalla destra perché voi non siete stati capaci di proporla".

Oggi un'altra puntata della mistificazione pentastellata.