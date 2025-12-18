Il messaggio di pace del Papa: "Il riarmo è irrazionale"

"I ripetuti appelli a incrementare le spese militari" sono presentati "da molti governanti con la giustificazione della pericolosità altrui", ma "la forza dissuasiva della potenza, e, in particolare, la deterrenza nucleare, incarnano l'irrazionalità di un rapporto tra popoli basato non sul diritto, sulla giustizia e sulla fiducia", bensì "sulla paura e sul dominio della forza". Così il Papa, nel messaggio per la 59esima Giornata mondiale della pace, il primo gennaio 2026.

"Si arriva a considerare una colpa il fatto che non ci si prepari abbastanza alla guerra, a reagire agli attacchi, a rispondere alle violenze". E "molto al di là del principio di legittima difesa", "tale logica contrappositiva è il dato più attuale in una destabilizzazione planetaria che va assumendo ogni giorno maggiore drammaticità e imprevedibilità".

Ancora: "Quando trattiamo la pace come un ideale lontano, finiamo per non considerare scandaloso che la si possa negare e che persino si faccia la guerra per raggiungere la pace". E continua: "Sembrano mancare le idee giuste, le frasi soppesate, la capacità di dire che la pace è vicina. Se la pace non è una realtà sperimentata e da custodire e da coltivare, l’aggressività si diffonde nella vita domestica e in quella pubblica", scrive Prevost.

"La giustizia e la dignità umana - continua - sono più che mai esposte agli squilibri di potere tra i più forti.

Come abitare un tempo di destabilizzazione e di conflitti liberandosi dal male? Occorre motivare e sostenere ogni iniziativa spirituale, culturale e politica che tenga viva la speranza, contrastando il diffondersi di atteggiamenti fatalistici, come se le dinamiche in atto fossero prodotte da anonime forze impersonali e da strutture indipendenti dalla volontà umana".