Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

“Miseria morale…”. La rabbia di Meloni per i commenti ignobili contro il ministro Roccella: “Schifo”

La premier è intervenuta per condannare con forza gli insulti al ministro in questo momento di enorme tragedia

“Miseria morale…”. La rabbia di Meloni per i commenti ignobili contro il ministro Roccella: “Schifo”
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Proseguiranno anche nella notte le ricerche nel lago di Vico dove, nel pomeriggio di ieri, è scomparso il marito del ministro Eugenia Roccella, Luigi Cavallari. Sono ore drammatiche per il ministro e la sua famiglia, l’intero arco parlamentare e istituzionale si è stretto attorno a lei in un momento così difficile, dove le divisioni politiche sono all’ultimo posto per importanza. Eppure, nonostante la tragedia umana in corso, in tanti non hanno esitato a rivolgere il proprio odio nei confronti del ministro della Famiglia. Odio vero, viscerale, che non trova giustificazioni e che ha portato anche il presidente del Consiglio a intervenire per condannare e stigmatizzare quanto sta accadendo in queste ore.

Il marito del ministro Roccella disperso nel lago di Vico

“Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella è qualcosa che fa rabbrividire. C'è un limite che non dovrebbe mai essere superato, ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana. Quando si arriva a colpire una persona e una famiglia in un momento così drammatico, non si è più nel campo dello scontro politico, ma in quello della miseria morale. È anche il frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, legittimando odio, disumanizzazione e disprezzo. E questo schifo dovrebbe indignare tutti, senza eccezioni e senza ambiguità”, ha dichiarato la premier. Sono parole molto dure, come difficilmente Giorgia Meloni ha affidato ai canali pubblici in questi anni. Ma il momento lo richiede a tutela di un ministro ma, soprattutto, di una moglie e di una madre che sta vivendo il suo momento più difficile.

A Meloni si è unito anche Ignazio La Russa, presidente del Senato, che ha definito “indecenti” i commenti sulla vicenda, “un odio ideologico, una cattiveria, una totale mancanza di rispetto e umanità che non ha giustificazione alcuna e che lascia senza parole”. Dello stesso tenore il comunicato diffuso dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il quale ha condannato “con fermezza gli insulti vergognosi e i messaggi di odio apparsi sui social relativi al dramma che sta vivendo la ministra Eugenia Roccella. Di fronte al dolore di una persona devono prevalere rispetto e umanità. A lei e alla sua famiglia rinnovo la mia più sincera vicinanza”.

Sono tanti i messaggi di profonda vicinanza al ministro, molti di profonda amicizia da esponenti di governo e del parlamento, ma l’indignazione per la miseria umana di chi usa questo dramma per attacchi personali colpisce molto di più.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica