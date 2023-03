Mollicone fuori luogo, Ong Fedez, il posacenere della Cristallo: ecco il podio dei peggiori

Un vero spasso. È stata proprio una settimana da barzelletta. Partiamo con Greta Thunberg che si laurea (ad honorem) in teologia. Niente di più giusto visto che l'ecologismo non ha più nulla a che fare con la scienza ma è diventato una fede cieca e irragionevole. E poi proseguiamo con Aboubakar Soumahoro che, uscito dall'ombra delle inchieste piovute sulla sua famiglia, dice di non vedere alcuna emergenza immigrazione. Beato lui! E, poi, Giuseppe Conte che si vanta di averci riempito di soldi. Ma evitiamo di far commenti su come li ha spesi! E Dario Nardella? Ne fa una giusta, cazziando i cretini che imbrattano i muri, e poi ritratta forse per paura di scontentare il suo elettorale. Dulcis in fundo il delirio del verde Angelo Bonelli che, impugnando due sassi, incolpa la Meloni per l'Adige in secca. Solo la Crusca ne fa una giusta mettendo una volta per tutte la parola fine al delirio della Murgia: basta con schwa e asterischi!

Ma veniamo alle cose serie e al nostro podio dei peggiori. Nel delirio generalizzato della sinistra che, stufa (per ora) di battersi per accogliere tutti gli immigrati che arrivano illegalmente nel nostro Paese, ha abbracciato il nuovo credo arcobaleno di Elly Schlein. La nuova battaglia è assicurare un figlio anche alle coppie omogenitoriali (leggi: coppie gay). Il che vuol dire legalizzare il brutale commercio dell'utero delle donne. Sacrosanta, dunque, la battaglia del centrodestra perché questo non avvenga. In commissione Giustizia alla Camera è già stata incardinata una proposta di legge che punta a renderlo un reato universale. Tuttavia è stato a dir poco eccessivo Federico Mollicone nel dire che "la maternità surrogata è un reato più grave persino della pedofilia" . Sulla gravità nulla da obiettare, ma lasciamo perdere la pedofilia che è uno schifo senza pari. Per questo paragone fuori posto si becca il terzo posto.

Al secondo posto ecco tornare Fedez. Nell'ultima puntata di Muschio Selvaggio, chiacchierando con Cecilia Strada, si è lasciato prendere un tantito la mano e ha abbozzato l'idea di mettere in mare una nave tutta tutta sua per andare in giro per il Mediterraneo ad aiutare i clandestini. "Voglio vedere quanto costa una nave - ha detto - voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare" . Era serio? Oppure l'ha solo sparata più grossa del solito per incassare un pugno di like in più? Impossibile dirlo. Lo scopriremo in futuro. Intanto, però, le Ong incassano l'ennesimo spottone. La Ocean Viking si fa subito sotto a elemosinare qualche soldino per finanziare le missioni, mentre la Strada invita Mister Ferragni a bordo della ResQ, che tornerà in mare tra qualche settimana, per documentarne le gesta. Un assist del genere agli ultrà dell'accoglienza in un momento di emergenza come quello attuale è da veri irresponsabili.