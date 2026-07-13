Molteni non sarà al vertice Usa sul "terrorismo rosso". Salvini: "Non so se il governo manderà altri"

"Abbiamo degli interventi sul patto immigrazione da seguire in commissione, quindi non penso che (Molteni) riuscirà ad andare da nessuna parte al mondo. Poi se il governo italiano manderà qualcun altro, non so". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini alla domanda se il sottosegretario leghista agli Interni, Nicola Molteni sarà al vertice di Washington sulla rinascita del terrorismo di estrema sinistra, in rappresentanza del governo italiano. Salvini l'ha detto intervistato dal Tg3. Molteni, si era già saputo nelle scorse ore, è impegnato però questa settimana, in un fitto e importante calendario parlamentare.

Quello che si terrà a Washington il 16 luglio è un summit globale lanciato dal segretario di Stato Marco Rubio contro la violenza "antifa", anti americana, cristiana e occidentale, a cui sono stati invitati oltre 60 paesi. La partecipazione dell'Italia ha scatenato la reazione della sinistra italiana che invece di prendere le distanze dalle frange più radicali ha preferito attaccare il governo Meloni.

Ad esempio Avs ha presentato un’interrogazione parlamentare al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri con primo firmatario Nicola Fratoianni: "Vogliamo sapere se il governo Meloni ha accolto l'invito ed intende partecipare all'incontro o si è dichiarato non disponibile ad aderire".