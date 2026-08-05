Nella Ztl Isola presenze in calo. Confcommercio: “Un danno”

Allarme commercio nella ztl Isola. dopo l’attivaizone della zona a atraffico limitato, infatti, si è registrato un claod elle rpesenze nelle ore incui saono attibe le telecamere, ovvero dalle 19,30 alle 6. La ztl Isola è operativa dal 20 aprile ma le prime sanzioni scatteranno, garzie alle telecamere poste ai varchi, dal 7 settembre. Secondo l’analisi del Centro Studi di Confcommercio Milano (su dati Cities analytics) a maggio, dopo la crescita complessiva nell’intero mrese di aprile, rispetto ai primi mesi dell’anno, in cui si sono registrate 128.400 persone, è cominciato il calo dei flussi: a maggio, infatti, si è registrato una diminuzione delle presenze del 3,4% con 124mila persone registrate, -13,3% a giugno (contate 107.500 persone), a luglio c’è stata una leggera iniziale risalita che ha portato il dato complessivo del mese a + 2,7% (110.400 persone).

Andando a guardare nel dettaglio l’andamento delle presenze nei confini dle quartiere la diminuzione ha preso avvio proprio nell’ultima parte di aprile: da 43.100 a 35mila persone (- 18,8%), a maggio si verifica una risalita fino a 38mila persone per poi riscendere a 33.200 (- 12,6%); a giugno si segnala il primo dato stabile nelle prime tre settimane con la punta più alta di 35.100 persone, che crollano nella quarta con 28.500 persone (- 18,8%). In controtendenza la prima metà di luglio con 34 mila persone (+10,5%) e poi calo a 27.600 (-14,5%).

Chi frequenta l’Isola nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 6? In particolare il 35% milanesi e il 25% stranieri. Tra i visitatori italiani circa il 71% (70,9%) è di Milano ed Area metropolitana. Fra gli stranieri prevalgono gli americani (16,2%), i francesi (13,9%) e gli inglesi (12,7%). L’età dei frequentatori dell’Isola è variegata: il 25% dai 25 ai 34 anni, il 21% dai 55 ai 64 anni, sempre il 21% dai 45 ai 54 anni, il 20% dai 35 ai 44 anni, il 6% sopra i 65 anni ed ancora il 6% fra i 18 e i 24 anni.

«Il confronto costruttivo con il Comune ha consentito di ottenere utili deroghe per facilitare l’attività di imprese e lavoratori che operano o accedono nella ztl Isola rileva Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano ma resta il nodo di fondo: la ztl Isola è molto grande e impattante. Su trasporto pubblico e parcheggi intorno a questa mega-area ci sono carenze e le imprese nell’Isola in varia misura ne soffrono. Continueremo il nostro monitoraggio e ribadiamo la richiesta di posticipare l’orario di attivazione della ztl alle ore 22 per salvaguardare l’attività legata alla fascia dell’aperitivo e della prima serata. Torniamo anche a richiedere che, per ristoranti e locali, si valuti di introdurre la white list’ con la possibilità, attraverso l’elenco di prenotazioni gestito dagli operatori, di far accedere i clienti con l’auto per il tempo strettamente necessario a raggiungere il locale».