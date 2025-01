"Non è più tra di noi". Muore un giovane militante: sospesa la convention di Forza Italia

Luca Palmegiani

Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato alla morte di Luca Palmegiani, di 25 anni, che questa mattina è caduto dal quarto piano di un albergo di Roccaraso, in provincia dell'Aquila. Il ragazzo si trovava nella nota località abruzzese per partecipare all'evento di Forza Italia "Azzurri in vetta" in programma nella vicina Rivisondoli. Era uno dei più attivi militanti di Forza Italia a Milano, città dove si era laureato nonostante fosse originario di Latina. In passato aveva lavorato anche come assistente parlamentare per Letizia Moratti nel periodo in cui era europarlamentare. La manifestazione in Abruzzo è stata annullata non appena è stato comunicato quanto accaduto. Il giovane, nelle scorse ore, ha pubblicato dei messaggi di addio sul suo profilo Instagram, annunciando di voler compiere l'estremo gesto.

" Amici miei, vi amo tutti e vi proteggerò dall'alto. Siete stati la seconda famiglia migliore che potessi mai desiderare. Luca vi ama, ricordatemi con il sorriso che vi ho sempre strappato ". Questo è stato l'ultimo messaggio lasciato dal ragazzo sul suo profilo social, che ha allarmato tutti i suoi amici. In tanti hanno scritto nei commenti che hanno provato a chiamarlo ma senza ottenere risposta, tanti i messaggi disperati in cui gli chiedono dove sia. Ma Luca in quei momenti era già probabilmente affidato alle cure dei sanitari che sono accorsi sul posto, che hanno provato di tutto per salvargli la vita. Il giovane è arrivato in ospedale a L'Aquila in codice rosso ma è morto poco dopo il suo arrivo. " Il nostro militante Luca purtroppo non ce l'ha fatta. Un grave incidente avvenuto in circostanze drammatiche, senza interventi esterni. Sono in corso le indagini ", è l'annuncio drammatico dato da Antonio Tajani durante la convention, annunciando contestualmente la sua sospensione. " Abbiamo deciso di non procedere col nostro programma e annullare le manifestazioni e i dibattiti in corso e lasciare soltanto un punto del programma: la Messa di domani mattina alle nove ", ha concluso il segretario del partito, evidentemente commosso, prima di lasciare il palco.

" Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime, il mio sogno era dirvelo, mi tocca scriverlo. Vi voglio bene ", si legge all'inizio della lettera lasciata dal ragazzo su Instagram, di cui purtroppo mancano alcune parti "tagliate" dal layout del post. " Nonna, sei una persona straordinaria e non meriti un nipote come me. Ti voglio bene e grazie per tutto l'affetto. Solo per te avevo dubbio se farlo. Non volevo ci stessi male dopo nonno. Te lo saluterò con affetto, non vedo l'ora di incontrarlo e abbracciarlo ", prosegue il giovane nel suo straziante addio. " Moca, amore mio, se mi lasciassi anche tu morirei comunque. Ti amo piccolina mia, sei l'unica cosa che mi ha dato la forza di andare avanti. Se a Latina non dedicate manco una via m'arrabbio... Forza Italia, vi voglio bene a tutti. Ricordatemi con il sorriso. Grazie Antonio, ti saluto Silvio. Quando era in vita mi 'proteggeva', lo farà anche ora. Forza Roma ", conclude. L'ultima immagine che ha voluto pubblicare nelle storie, che si cancelleranno in 24ore, lo ritrae in montagna, da bambino, con tutta la famiglia. Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca e senatrice di FI, nella sua nota scrive: " La scomparsa di Luca ci lascia attoniti. La comunità di Forza Italia perde un giovane brillante, pieno di passione e talento ".

La senatrice di Forza Italia, e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, nella sua nota ha definito " sconvolgente " la scomparsa del giovane militante, " educato, sempre presente, sempre disponibile. Un innamorato della politica, di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Era un'attivista appassionato del movimento giovanile a Milano. Un ragazzo straordinario che ci mancherà moltissimo ". Il ministro per le Riforme Istituzionali, Elisabetta Casellati, nella sua nota parla di "profondo dolore e scoramento" per la notizia di Luca, definendolo " un ragazzo brillante e animato da una passione autentica per la politica. La sua perdita, così improvvisa e drammatica, mi lascia atterrita e senza parole. Il mio pensiero, la mia vicinanza e un affettuoso abbraccio va alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene ". Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale del partito in Lombardia, ha riferito che " tutta la comunità di Forza Italia Lombardia è sotto shock per la tragica scomparsa di Luca Parmigiani. Un ragazzo meraviglioso, appassionato e brillante che ci mancherà moltissimo. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di enorme dolore ". Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, nella sua nota parla di " un giorno di lutto per il nostro partito, per il movimento giovanile, per tutta la comunità di Forza Italia. L'atroce notizia della morte di Luca Palmegiani è un pugno nello stomaco che ci lascia senza fiato ".

Il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, si è detto "profondamente addolorato", perché non solo è " un lutto per la nostra comunità politica, ma per l'intera comunità ". Luca Toccalini, deputato e segretario federale della Lega Giovani, parlando a nome dell'organizzazione, si è detto "sconvolto" per la notizia. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è detto " profondamente scioccato e addolorato dalla tragica scomparsa di Luca Palmegiani, militante di Forza Italia, avvenuta a Roccaraso dove si trovava per partecipare alla convention di Forza Italia. In questo momento di grande dolore, rivolgo le mie sentite condoglianze alla famiglia e la mia vicinanza ad Antonio Tajani e a tutta la comunità di Forza Italia ". I deputati di Fratelli d'Italia, e rispettivamente presidente e vicepresidente di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani e Chiara La Porta, esprimono " profondo dolore per la scomparsa del giovane militante di Forza Italia, Luca Palmegiani. Una notizia che ci lascia sconvolti. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla sua comunità politica ".

Siamo vicini ad Antonio Tajani e alla famiglia del giovane Luca Palmegiani per il drammatico lutto che li ha colpiti. Le senatrici e i senatori del Pd partecipano sentitamente al dolore di tutta la comunità di Forza Italia

Messaggi di solidarietà arrivano anche dalle opposizioni, come quello del presidente dei senatori Pd,: "".