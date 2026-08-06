Nozze bis per il ministro Guido Crosetto, il matrimonio “segreto” con Gaia Saponaro in Provenza

Ha scelto la splendida Provenza Guido Crosetto per sposare per la seconda volta Gaia Saponaro. Il ministro della Difesa e la moglie hanno rinnovato le promesse nuziali, questa volta con un rito religioso in Francia, ma hanno mantenuto il massimo riserbo sulle nozze fino ad oggi. L’agenzia di stampa LaPresse ha confermato le indiscrezioni circolate nella prima mattinata, svelando che Crosetto e Saponaro si sono sposati a luglio con una cerimonia riservatissima e con pochi invitati.

Le nozze in Provenza

A fare da cornice alla cerimonia religiosa è stata una piccola chiesa di campagna, dove Guido Crosetto e Gaia Saponaro hanno detto “sì” davanti a una cinquantina di invitati. La notizia è stata data in anteprima da Il Messaggero, che riferisce che allo scambio degli anelli erano presenti circa cinquanta invitati tra i quali i familiari degli sposi e alcuni amici, tra cui il comico Enrico Brignano e la moglie, la conduttrice e attrice Flora Canto. Undici anni fa, il 4 luglio 2015, il Ministro e la moglie si erano già uniti in matrimonio con rito civile a Roma. Le nozze furono officiate dall’ex sindaco Ignazio Marino, ma già in quell’occasione gli sposi avevano manifestato l’intenzione di sposarsi anche con una cerimonia religiosa.

La storia tra Crosetto e Gaia Saponaro

Guido Crosetto e la moglie Gaia Saponaro hanno costruito la loro storia lontano dai riflettori. Nonostante i 33 anni di differenza d’età, la coppia è legata dal 2005 e, dopo dieci anni dal primo incontro, ha scelto di sposarsi. Dal loro amore sono nati due figli, Carole e Leon Christophe, ma solo dopo la loro nascita il Ministro e la moglie hanno deciso di rinnovare le promesse anche con le nozze religiose. Originaria di Ostuni, in provincia di Brindisi, Gaia Saponaro ha conseguito due lauree, in Economia aziendale e in International Management, oltre a un master in Business Administration. La sua formazione si è completata con un periodo di studi a Londra e un’esperienza professionale a Hong Kong.