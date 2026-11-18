Dall’università alla guida dell’Autorità nazionale anticorruzione. Remo Morzenti Pellegrini è il nome indicato da Matteo Salvini per la presidenza dell’Anac dopo il passo indietro di Nuccio Altieri. Professore universitario, ex rettore e giurista con una lunga esperienza negli organismi accademici e istituzionali, Morzenti Pellegrini arriva alla candidatura con un curriculum legato soprattutto al diritto amministrativo e al funzionamento della pubblica amministrazione. Il Consiglio dei ministri si avvia a deliberare l’avvio della procedura per la nomina. A portare il decreto sul tavolo del governo dovrebbe essere il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. L’indicazione arriva dopo giorni di stallo all’interno dell’esecutivo, alle prese con la necessità di individuare un nuovo candidato dopo il caso Altieri.

Chi è Remo Morzenti Pellegrini

Professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo, ha guidato l’ateneo lombardo come rettore dal 2015 al 2021. Negli stessi anni ha ricoperto altri incarichi nel sistema universitario, tra cui la presidenza del Comitato regionale di coordinamento delle università lombarde e la partecipazione al Consiglio universitario nazionale.

Attualmente è vicepresidente della Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna), istituzione che si occupa della formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici. Dal marzo 2026 presiede inoltre la Fondazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), organismo impegnato nei rapporti tra il mondo accademico e la società.

Nel corso della carriera ha fatto parte del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana dei professori di Diritto amministrativo e ha ricoperto la vicepresidenza del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l’economia della cultura presso il ministero della Cultura. Tra le altre esperienze figura la presidenza del consiglio di amministrazione della Fondazione University for Innovation (U4I).

All’attività istituzionale ha affiancato quella scientifica. È autore di numerose monografie e pubblicazioni su riviste italiane e internazionali, con particolare attenzione ai diritti sociali, al diritto all’istruzione, alla formazione nella pubblica amministrazione e all’autonomia universitaria. Ha inoltre svolto diversi incarichi per conto del ministero dell’Università e della Ricerca e della Conferenza dei rettori.

La sua indicazione arriva in una fase delicata per il rinnovo dell’Anac. La precedente candidatura di Nuccio Altieri, sostenuta dalla Lega, era stata ritirata dopo l’emersione di un problema di incompatibilità legato a un incarico interno al partito - mai concretamente assunto - e al periodo di tre anni previsto dalla normativa per il distacco dall’attività politica.

Sul nome di Morzenti Pellegrini, a differenza di quanto avvenuto nella precedente fase delle trattative, non risulta esserci stata un’interlocuzione preventiva con le opposizioni. La designazione dovrà comunque superare il passaggio parlamentare: per l’elezione dei componenti dell’Autorità, il cui mandato dura sei anni e non è rinnovabile, è richiesta la maggioranza dei due terzi nelle commissioni competenti.