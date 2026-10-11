Ora Vannacci perde pezzi pure in Campania. In 800 con Rizzo

Dopo l’addio in massa dei 500 militanti di Sassari e di altri 700 tra le province di Cuneo, Latina e Benevento - anticipate dal Giornale - per Futuro Nazionale dalla Campania arrivano ulteriori defezioni. Il comitato numero 1060, di Capaccio Paestum, ci invia il comunicato: «Per evitare che la mia delusione possa prevalere sull’imbarazzo per le prese di posizione spesso sconcertanti di Futuro Nazionale, aderisco al partito Italia Domani di Marco Rizzo». La lettera è firmata dal presidente, Lucido Di Gregorio. Ci contatta poi Antonio Del Giudice, presidente del comitato 908 di Avellino: «Da settimane noi presidenti dei comitati di Futuro Nazionale ci confrontiamo sulla gestione fallimentare della Campania. Coordinatori provinciali nominati senza criteri che si scambiano deleghe e incarichi come padroni. Manie di protagonismo del coordinatore Nello Di Capua. Era una bomba a orologeria pronta a esplodere», continua Del Giudice. Che annuncia: «In questi giorni prenderanno la stessa decisione 7 comitati di Salerno, 8 di Caserta, 10 di Napoli, 4 di Benevento e 3 su 4 ad Avellino. Si tratta di circa 800 iscritti». In buona parte passeranno anche loro con Rizzo, che dice al Giornale: «Ho cercato di spiegare a Vannacci la necessità di un’interlocuzione che, a mio modesto avviso, avrebbe avuto un effetto moltiplicativo. Ma Vannacci non ha sentito, perché non voleva o perché non poteva? Faccio politica senza altri fini se non l’interesse del popolo italiano, le mie soddisfazioni le ho avute tutte, e da giovane. Con Vannacci faccio solo chiarezza, e lo state vedendo».

Nei prossimi giorni sono previste restituzioni di tessere di Futuro Nazionale anche a Torino e in alcuni comitati delle Marche. Tornando al coordinatore campano Nello di Capua diamo conto che su Facebook, nel giorno del voto sulla legge elettorale, ha pubblicato una sua foto nel Transatlantico della Camera con su scritto: «Con i giovani di Fn per assistere all’approvazione della legge elettorale!». Qualcuno gli ha poi detto che i vannacciani hanno votato contro?