Piazze violente, il messaggio di Meloni alle forze dell’ordine: “Solidarietà e ringraziamento sincero. Siamo con voi”

Giorgia Meloni torna sulle piazze violente. La premier, in un post su X, ha commentato gli scontri del 17 ottobre, con un pensiero particolare per il lavoro delle forze dell’ordine: “Ancora una volta, le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine hanno dovuto affrontare la violenza di delinquenti che, anche attraverso gruppi organizzati, sfruttano le manifestazioni per cercare lo scontro e seminare il caos”, ha scritto il presidente del Consiglio.

“A tutti loro”, ha aggiunto, “va la mia piena solidarietà e un ringraziamento sincero. Perché erano lì per tutelare la sicurezza dei cittadini, dei lavoratori, dei commercianti e di tutte le persone che hanno diritto di vivere la propria città senza paura e senza vederla messa a ferro e fuoco da bande di teppisti. Siamo con voi”.