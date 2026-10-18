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Piazze violente, il messaggio di Meloni alle forze dell’ordine: “Solidarietà e ringraziamento sincero. Siamo con voi”

La premier condanna le violenze durante le manifestazioni in diverse città e ringrazia gli agenti: “Erano lì per tutelare la sicurezza dei cittadini”

Redazione web
Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Vertice UE a Bruxelles 16 Ottobre 2026 DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE - Obbligatorio citare la fonte LaPresse/Palazzo Chigi/Filippo Attili
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Giorgia Meloni torna sulle piazze violente. La premier, in un post su X, ha commentato gli scontri del 17 ottobre, con un pensiero particolare per il lavoro delle forze dell’ordine: “Ancora una volta, le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine hanno dovuto affrontare la violenza di delinquenti che, anche attraverso gruppi organizzati, sfruttano le manifestazioni per cercare lo scontro e seminare il caos”, ha scritto il presidente del Consiglio.

“A tutti loro”, ha aggiunto, “va la mia piena solidarietà e un ringraziamento sincero. Perché erano lì per tutelare la sicurezza dei cittadini, dei lavoratori, dei commercianti e di tutte le persone che hanno diritto di vivere la propria città senza paura e senza vederla messa a ferro e fuoco da bande di teppisti. Siamo con voi”.

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