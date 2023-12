Ponte sullo Stretto, l'ex sindaco di Messina occupa la sede del Pd: "Voglio parlare con la Schlein"

È stato il sindaco che ha sdoganato la fascia tricolore e il cerimoniale di giacca e cravatta, Renato Accorinti è da oltre vent'anni in prima linea contro la costruzione del Ponte sullo Stretto. Ex primo cittadino di Messina si scaglia direttamente con il direttivo del Pd. "Non andrò via fino a quando non incontrerò la segretaria del Pd, Elly Schlein" . Sono passati più di vent'anni da quando quel professore di educazione fisica, messinese, pacifista, ambientalista, sindaco del capoluogo peloritano dal 2013 al 2018, simbolicamente decise di arrampicarsi sul Pilone di Torre Faro per dire 'No al Ponte'. Era il 24 giugno del 2002. " Lo Stretto è un luogo intangibile - dice Accorinti -. Un luogo sacro e intoccabile, come il Colosseo, piazza San Pietro o Piazza Navona o come la Valle dei Templi di Agrigento e il Teatro Antico di Taormina. Non può essere sfregiato, per le caratteristiche, unicità e biodiversità e in quanto zona a protezione speciale, preservata, inoltre, dall'articolo 9 della Costituzione, che tutela e difende il paesaggio. Lo Stretto non si tocca. E non può essere toccato per la sua storia, la mitologia e la bellezza che lo contraddistingue".

Accorinti: "Il Ponte non è un'opera stradale"

Ma perché Accorinti sarebbe contro il Ponte? Lo spiega a più riprese lo stesso ex primo cittadino, che sembra non essere assolutista contro il Ponte ma più che altro contro le priorità del Governo. " L'errore è valutare il Ponte sullo Stretto come un'opera stradale, molti la sottovalutano". Prima di una costruzione così imponente, afferma l'ex primo cittadino della città dello Stretto, "occorre ripensare al Sud, a partire da una nuova visione sui trasporti: servono quasi 13 ore per passare da una parte all'altra della Sicilia in treno, lo stesso tempo che si impiega per raggiungere l'altro capo del mondo" .

"Bomba atomica"