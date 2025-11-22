Il sondaggio choc che fa implodere il campo largo: ecco chi vincerebbe le primarie

"Chi vincerebbe le primarie del campo largo?" Questa la domanda che guida l’ultimo sondaggio Youtrend. Una rilevazione tanto chiara quanto importante per capire lo stato di forma della sinistra italiana e, soprattutto, la futura leadership dell’opposizione. Ma non solo: questo sondaggio mette in luce tutti i difetti della segretaria del Partito democratico Elly Schlein che, oltre a perdere terreno a livello nazionale, ora viene bocciata perfino dai suoi elettori.

Secondo il sondaggio condotto sugli elettori di Pd, M5S, Avs, Azione, IV e +Europa che si dicono sicuri di votare a queste primarie, a vincerle sarebbe Giuseppe Conte (43%), davanti a Elly Schlein (29%) e Silvia Salis (28%). Questo è quanto si legge sull'account social di Youtrend e dai numeri pubblicati da questo istituto. "Sempre secondo il nostro sondaggio – si può notare - tra gli elettori M5S il 96% sceglierebbe di votare Conte alle primarie del campo largo, mentre tra gli elettori Pd una percentuale più bassa (55%) indicherebbe Schlein", il 29% voterebbe per la sindaca Salis e un 16% per il leader 5 Stelle.

A stupire è l’enorme distacco tra Conte e Schelin. Il leader dei Cinque Stelle sarebbe al 43%, avanti di 14 punti rispetto alla segretaria del Pd. Per quanto riguarda gli elettori del Movimento 5stelle la musica non cambia. Stando al sondaggio non avrebbero dubbi a scegliere: il 96% di loro punterebbe su Conte. Al contrario della situazione nel Pd, dove il 55% indicherebbe Schlein, il 29% Salis e il 16% Conte.

Nota metodologica:

Domanda rivolta a un sottocampione rappresentativo degli elettori del campo largo all'interno di un sondaggio condotto con metodologia CAWI tra il 15 e il

19 novembre 2025 su un campione di 1.001 individui. Essi sono rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne, indagata per quote di sesso ed età, stratificate per quote di titolo di studio e per area di residenza.